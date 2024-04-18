«Вест Хэм» — «Байер»: команды забьют так много, что счет будет видно из космоса
18 апреля в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы «Байер» приедет в гости к «Вест Хэму». Поединок на стадионе «Лондон» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 21.55 мск. Первая встреча завершилась победой леверкузенцев (2:0).
Гости — явные фавориты поединка, считают аналитики компании Winline. На успех «Байера» представлен коэффициент 1.96, что соответствует 50% вероятности. Ничья в основное время оценена в 3.85 (24%), триумф «Вест Хэма» — в близкие 3.70 (26%).
На выход «аптекарей» в полуфинал предложена котировка 1.35, на лондонцев — 3.20.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.27.
На обмен голами дан коэффициент 1.52, обратный рынок идет за 2.48.
Самый вероятный счет в основное время — 1:1. Сыграть на этот результат по итогам 90 минут можно за 6.40.
Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Байер»
«Молотки» при родных фанатах выиграли четыре матча в ЛЕ подряд. А парни Хаби Алонсо хороши на выезде: шесть побед в восьми встречах и лишь одно поражение, которое случилось еще в прошлом сезоне. При этом «аптекари» забили минимум дважды в пяти последних поединках турнира. А в восьми играх «Вест Хэма» кряду соперники оформили минимум два мяча. Две результативные команды и очень эффективная атака «Байера» предполагают яркое противостояние с несколькими голами.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.61.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6