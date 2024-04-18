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«Рома» — «Милан»: хитрый де Росси обернет прагматичный сценарий против россонери

Прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Милан» 18 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Даниэле Де Росси («Рома»).
Фото Getty Images

18 апреля в ответном четвертьфинале Лиги Европы сыграют «Рома» и «Милан». Встреча пройдет на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru начнется с 21.55 мск. Первая игра завершилась победой «волков» (1:0).

Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
Милан

Аналитики компании Winline считают гостей минимальными фаворитами. На успех россонери предложен коэффициент 2.55, что соответствует 38% вероятности. Ничья в основное время доступна за 3.50 (28%), а триумф «Ромы» — за 2.85 (34%).

Проход римлян в полуфинал получил котировку 1.35, на черно-красных предложили 3.25.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.89. На обмен голами можно поставить за 1.69, обратный рынок оценен в 2.18.

По мнению экспертов из Winline, наиболее вероятный счет — 1:1. Этот результат представлен за 5.60.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Милан»

В Лиге Европы «Рома» не проиграла 10 матчей подряд при своих фанатах. Пять из них команда Даниэле де Росси провела на ноль. При этом не больше двух мячей залетело в четырех из пяти домашних поединков «волков» в ЛЕ. В двух недавних очных встречах из четырех «Рома» и «Милан» тоже не пробили «верх» по голам. Ближайшее противостояние станет не менее напряженным и малорезультативным.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.89.

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«Вест Хэм» — «Байер»: команды забьют больше, чем в первом матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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