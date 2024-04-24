24 апреля «Локомотив» и «Металлург» встретятся в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. «Магнитка» выиграла в трех предыдущих поединках и может закончить противостояние. Игра пройдет на «Арене 2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline считают ярославцев серьезными фаворитами: их победа в основное время предложена с котировкой 2.01, вероятность этого исхода примерно 48%. Успех команды из Магнитогорска можно взять за 3.50 (27%), коэффициент на ничью — 3.75 (25%).

Триумф «железнодорожников» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.57, этот рынок на «Металлург» дан за 2.40.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.50, Ф2(0) — за 2.55;

• Ф1(-1.5) — за 2.80, Ф2(+1.5) — за 1.43.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 2.04, ТМ 4.5 — за 1.76.

Вероятность дополнительного времени оценили в 4.00, вариант «овертайма не будет» идет за 1.25.

Комбинированный рынок на победу «Локомотива» и тотал меньше 5.5 шайбы доступен с котировкой 2.55.

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