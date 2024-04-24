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Сегодня, 14:15

«Локомотив» — «Металлург»: где смотреть матч Кубка Гагарина 24 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Гагарина «Локомотив» — «Металлург» 24 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Локомотива» и «Металлурга».
Фото Телеграм-канал «Металлурга»., Telegram

24 апреля «Локомотив» и «Металлург» встретятся в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. «Магнитка» выиграла в трех предыдущих поединках и может закончить противостояние. Игра пройдет на «Арене 2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Winline считают ярославцев серьезными фаворитами: их победа в основное время предложена с котировкой 2.01, вероятность этого исхода примерно 48%. Успех команды из Магнитогорска можно взять за 3.50 (27%), коэффициент на ничью — 3.75 (25%).

Триумф «железнодорожников» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.57, этот рынок на «Металлург» дан за 2.40.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.50, Ф2(0) — за 2.55;

• Ф1(-1.5) — за 2.80, Ф2(+1.5) — за 1.43.

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Тотал больше 4.5 гола можно взять за 2.04, ТМ 4.5 — за 1.76.

Вероятность дополнительного времени оценили в 4.00, вариант «овертайма не будет» идет за 1.25.

Комбинированный рынок на победу «Локомотива» и тотал меньше 5.5 шайбы доступен с котировкой 2.55.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
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