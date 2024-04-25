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Сегодня, 14:25

Клиент букмекера поставил почти 200 000 рублей на дерби ЦСКА со «Спартаком»

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Игорь Акинфеев.
Фото Global Look Press

25 апреля в центральном матче 21-го тура российской премьер-лиги ЦСКА примет «Спартак». Столичное дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20.30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящее топ-событие.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

В день игры букмекеры не считают фаворитом ни одну из команд. На победу ЦСКА можно сделать ставку по коэффициенту 2.55, что соответствует примерно 38% вероятности. Вероятность триумфа «Спартака» котируется за 2.85 (около 34%). Ничья в линии идет за 3.55 (около 28%).

Клиенты ставят на успех «Спартака». На победу красно-белых приходится 58% от общего объема ставок на исход игры. Еще 32% от всего объема пари распределены в пользу триумфа красно-синих, а 10% сделано на ничью.

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Эксперты считают, что результативность встречи составит от двух до трех мячей. Ставки на тотал больше 2.5 по голам принимаются по коэффициенту 1.87. Если команды Владимира Федотова и Владимира Слишковича ограничатся максимум двумя голами на двоих, сыграет ставка за 1.95.

По оценкам аналитиков, ни одному из соперников не удастся провести этот матч на ноль. Вероятность обмена голами оценивается коэффициентом 1.67. Котировки на обратный исход составляют 2.25. В десяти последних матчах между ЦСКА и «Спартаком» в РПЛ ставки «обе забьют» и ТБ 2.5 сыграли по пять раз.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — ничья 1:1. Спрогнозировать этот результат можно за 7.00. Пари на победу любой из команд с сухим счетом будет рассчитано за 2.45. Поставить на то, что хозяева откроют счет, можно за 1.88. Аналогичная ставка на гостей идет за 2.05.

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Самая крупная ставка на столичное дерби — 177 500 рублей. Клиент БК собрал экспресс из трех событий, включив в него ставку на ТБ 2.5 в матче ЦСКА и «Спартака» за 1.77. Общий коэффициент экспресса — 6.68. В случае успеха чистый выигрыш клиента превысит 1 000 000 рублей.

Перед матчем в четверг «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками по итогам 24 игр. ЦСКА находится на шестой строчке с 37 баллами в активе. Встреча этих команд в первом круге сезона-2023/24 состоялась 8 октября и завершилась ничьей со счетом 2:2.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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28 тур
29 тур
30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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