Евгения Медведева и FONBET выпускают коллекцию одежды «Сцена из жизни»
В «Сцене из жизни» FONBET вместе с амбассадором Женей Медведевой вдохновляются архивом выступлений фигуристки — ключевыми соревнованиям и ледовыми шоу. Образы героинь, которых сыграла Медведева, становятся отправной точкой коллаборации. Линейка обращается к характеру и смыслам спортивного костюма — это не только атрибутика, но еще и главная роль. Куратором коллекции выступила основатель бренда «Аутло» Диляра Минрахманова.
В линейке: ветровка, чепчик, юбка и сумка. Вещи отсылают к деталям, цвету и силуэту костюмов. Сумка, чепчик и юбка вдохновлены фасоном, черным и рубиновым цветами драматических образов Анны Карениной и Кармен; орнамент, стойка и воротник ветровки взяты из образа гейши Саюри; завязки и бантики на всех вещах — отсылка к кокетливому банту Сейлор Мун и коньковым шнуркам.
«При создании коллекции мы учитывали эргономику ледового костюма: водоотводящие ткани, эластичность, комфорт. В повседневных нарядах я предпочитаю мягкие ткани, пастельные тона и спокойные оттенки — бежевые, голубые, кремовые и так далее. В «Сцене из жизни» мы, конечно, решили добавить вещам акцентов, экстравагантности, яркости. Ведь изящные детали не менее важны, чем удобство», — рассказала Медведева.
Коллекция учитывает тенденции современной моды: вещи органично дополнят как спортивные, так и лайфстайл-наряды в любом контексте — от светской вечеринки до деловой встречи.
«Сценические образы остаются со спортсменами и артистами на всю жизнь, я это знаю по себе и своему прошлому в бальных танцах. Для Жени мы решили создать лайфстайл-коллекцию, которая ненавязчиво отсылает к ее образам и при этом легко сочетается с повседневным гардеробом. Юбка облегчит образ с тяжелой кожаной или мотокурткой. Ветровка украсит лук со светлыми джинсами или мини-юбкой. Чепчики в этом сезоне — мой мастхэв: снимает градус серьезности с пиджаков и грубых курток. Сумка — незаменимая вещь для спорта, а еще ее всегда можно поставить на пол, чтобы свободнее позировать на фото, — поделилась куратор проекта Диляра Минрахманова.
Вещи из «Сцены из жизни» поступят в продажу 23 апреля. На странице проекта можно выиграть сразу всю коллекцию.
Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6