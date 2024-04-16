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Евгения Медведева и FONBET выпускают коллекцию одежды «Сцена из жизни»

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Евгения Медведева.

В «Сцене из жизни» FONBET вместе с амбассадором Женей Медведевой вдохновляются архивом выступлений фигуристки — ключевыми соревнованиям и ледовыми шоу. Образы героинь, которых сыграла Медведева, становятся отправной точкой коллаборации. Линейка обращается к характеру и смыслам спортивного костюма — это не только атрибутика, но еще и главная роль. Куратором коллекции выступила основатель бренда «Аутло» Диляра Минрахманова.

В линейке: ветровка, чепчик, юбка и сумка. Вещи отсылают к деталям, цвету и силуэту костюмов. Сумка, чепчик и юбка вдохновлены фасоном, черным и рубиновым цветами драматических образов Анны Карениной и Кармен; орнамент, стойка и воротник ветровки взяты из образа гейши Саюри; завязки и бантики на всех вещах — отсылка к кокетливому банту Сейлор Мун и коньковым шнуркам.

«При создании коллекции мы учитывали эргономику ледового костюма: водоотводящие ткани, эластичность, комфорт. В повседневных нарядах я предпочитаю мягкие ткани, пастельные тона и спокойные оттенки — бежевые, голубые, кремовые и так далее. В «Сцене из жизни» мы, конечно, решили добавить вещам акцентов, экстравагантности, яркости. Ведь изящные детали не менее важны, чем удобство», — рассказала Медведева.

Коллекция учитывает тенденции современной моды: вещи органично дополнят как спортивные, так и лайфстайл-наряды в любом контексте — от светской вечеринки до деловой встречи.

«Сценические образы остаются со спортсменами и артистами на всю жизнь, я это знаю по себе и своему прошлому в бальных танцах. Для Жени мы решили создать лайфстайл-коллекцию, которая ненавязчиво отсылает к ее образам и при этом легко сочетается с повседневным гардеробом. Юбка облегчит образ с тяжелой кожаной или мотокурткой. Ветровка украсит лук со светлыми джинсами или мини-юбкой. Чепчики в этом сезоне — мой мастхэв: снимает градус серьезности с пиджаков и грубых курток. Сумка — незаменимая вещь для спорта, а еще ее всегда можно поставить на пол, чтобы свободнее позировать на фото, — поделилась куратор проекта Диляра Минрахманова.

Вещи из «Сцены из жизни» поступят в продажу 23 апреля. На странице проекта можно выиграть сразу всю коллекцию.

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Фигурное катание
Евгения Медведева
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ЦСКА — «Балтика»: где смотреть матч Кубка России 16 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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Динамо

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Даниил Хлусевич

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Спартак

 18 1 6
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