Надаль проведет первый за два года матч на грунте. На днях он разгромил в тренировочном спарринге Рублева
16 апреля возвращающийся после травмы Рафаэль Надаль в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне сыграет с итальянцем Флавио Коболли. Встреча начнется не ранее 17.00 по московскому времени, в прямом эфире в России ее можно посмотреть на сайте букмекерской компании Winline. Ранее теннисисты друг с другом не играли.
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что Надаль будет традиционно силен на любимом покрытии. На его победу в матче с Коболли можно поставить с коэффициентом 1.22, что примерно составляет 82% вероятности исхода. При этом успех итальянца котируется за 4.30 (18%).
Если верите, что Рафа разгромит соперника, оформите ставку на его триумф с форой (-4.5) гейма за 1.79. Подстраховать Флавио с форой (+4.5) можно за 2.02.
Тотал больше 20.5 гейма и ТМ 20.5 доступны в линии за одинаковые 1.90.
Победу Коболли хотя бы в одной партии предложено взять за 2.13. Если же Надаль выиграет 2:0 по сетам, сыграет пари за 1.65.
У Winline есть интересная линия: ТБ 13.5 или ТМ 13.5 брейк-пойнтов в матче. Первый вариант идет за 1.86, второй — за 1.84.
Прогноз и ставка на матч Флавио Коболли — Рафаэль Надаль
Надаль возвращается после травмы и проведет всего четвертый официальный матч в этом сезоне. На грунте испанец вообще не играл два года — его выход на корт сегодня будет по-настоящему ожидаемым. Фанаты будут ждать от него яркой и убедительной победы, потому что на днях Рафа не оставил ни шанса в тренировочном матче Андрею Рублеву, разбив его 6:1.
Верится, что Надаль сумеет сыграть на высоком уровне. Ранее он неоднократно снимался с турниров, мотивируя это недостаточной готовностью. Сейчас же Рафа должен быть в полном порядке, а когда он в таком состоянии, на грунте у него нет конкурентов.
Рекомендуемая ставка: победа Надаля и ТМ 20.5 гейма за 2.12.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6