Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Зенит» — «Спартак»: бразильцы Семака снесут последнее препятствие на пути к финалу Пути РПЛ Кубка России

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» 17 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Педро и Тео Бонгонда («Спартак» — «Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

17 апреля в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России столкнутся «Зенит» и «Спартак». Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте букмекерской компании Winline, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует с 19.25 мск. Команды рассудит арбитр Алексей Сухой. Первая встреча осталась за парнями Сергея Семака (2:1).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
17 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, «Зенит» — фаворит матча. На его победу предложен коэффициент 1.70, что соответствует 58% вероятности исхода. Успех «Спартака» доступен за 4.80 (19%), а ничья в основное время оценена показателем 4.10 (23%).

Вы можете поставить на победителя двухматчевого противостояния. Выход в финал сине-бело-голубых идет за 1.12, красно-белых — за 6.81.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.94.

Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.83, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.97.

Согласно экспертам Winline, самый вероятный точный счет второго полуфинального матча — 1:0 в пользу «Зенита» за 6.20.

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;). «Манчестер Сити» — «Реал» — это уже классика ЛЧ. Каждая игра команд — триллер

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

Петербуржцы после возобновления сезона выиграли пять из семи встреч и ни разу не проиграли. Со «Спартаком» они сыграли дважды за месяц — вничью (0:0) и победили (2:1). Дома в 15 последних матчах «Зенит» 11 раз переиграл этого соперника и четыре раза поделил с ним очки.

Красно-белые, наоборот, выиграли всего два раза, а проиграли трижды. При этом они очень мало забили — всего шесть мячей за семь матчей. Теперь Гильермо Абаскаль уволен, но команда еще не перестроилась. Для бразильцев Семака такой «Спартак» — легкий клиент.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.70.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
2
Читайте также
JP сообщил об определении ЦАХАЛ тактики ответного удара по Ирану
Игнашевич сдал Кубок в угоду РПЛ, а Чалов набивал статистику. Что случилось в матче ЦСКА - «Балтика»
ПСЖ одержал победу над «Барселоной» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
СМИ узнали о ликвидации снайперши ВСУ Шинкаренко с позывным Виски
Популярное видео
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вторая серия битвы «Сити» и «Реала» украсит наш вечер». Карен Адамян сделал прогноз на матч в Манчестере
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости