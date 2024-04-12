В 2024-м «Арсенал» не обыграл в АПЛ только «Ман Сити». А Сака проводит лучший сезон в жизни
14 апреля в АПЛ сойдутся первая и пятая команды чемпионата — «Арсенал» и «Астон Вилла». Игра 33-го тура пройдет на лондонском стадионе «Эмирейтс» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Дэвид Кут. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла» 14 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline практически не сомневаются в успехе «канониров»: их победа доступна с котировкой 1.30, что составляет примерно 75% вероятности. Выигрыш бирмингемцев дан с коэффициентом 9.40 (9%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 6.00 (16%).
Непоражение «Астон Виллы» предложено за серьезные 3.66, хотя в первом круге подопечные Унаи Эмери обыграли «Арсенал» (1:0).
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают подавляющее превосходство лондонцев:
• 2:0 — за 6.40;
• 3:0 — за 7.40;
• 2:1 — за 7.80.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.46, ТМ 2.5 — за 2.59.
Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.82, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.00.
Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча АПЛ 14 апреля 2024 года
Лондонцы лидируют в АПЛ и показывают фантастические результаты в 2024 году: не выиграли лишь в одном из 11 туров (нулевая ничья с «Ман Сити») и забивали в среднем фантастические 3,45 гола за игру. «Канониры» вообще самые результативные в чемпионате — в 31 матче оформили 75 взятий ворот (2,42 мяча в среднем за 90 минут). При этом подопечные Микеля Артеты еще и пропустили меньше всех — лишь 24 раза в 31 встрече. А в последних трех турах «Арсенал» сохранил ворота неприкосновенными.
Великолепный сезон за «канониров» проводит Букайо Сака — у него уже 18+13 во всех турнирах, и он впервые в карьере оформил 30 результативных действий за сезон. Остальные атакующие игроки «Арсенала» тоже регулярно отличаются — в команде сразу семь футболистов минимум с 10 очками по гол+пас. Даже центральный полузащитник Деклан Райс регулярно задействован в комбинациях — у него 6+7 во всех соревнованиях.
«Астон Вилла» рискует упустить четвертую строчку, на которой находилась большую часть сезона. Бирмингемцы уже упали на пятое место, а у «Тоттенхэма» игра в запасе при равенстве очков. В последнее время команда действительно с трудом добывает результат — всего одна победа в предыдущих пяти турах АПЛ. В прошлом туре в поединке с «Брентфордом» «львы» упустили преимущество 2:0, скатав в итоге ничью (3:3).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Арсенал» — «Астон Вилла»
У хозяев весь сезон из-за разрыва крестообразных связок отсутствует защитник Юрриен Тимбер. У «вилланов» проблем куда больше: так же после «крестов» восстанавливаются Тайрон Мингз и Эмилиано Буэндиа. Относительно недавно вылетели Мэтти Кэш, Бубакар Камара и Джейкоб Рэмси — игроки основной обоймы.
«Арсенал» — «Астон Вилла»: статистика личных встреч
В первом круге бирмингемцы переиграли соперника с минимальным счетом (1:0). Но глобально в личных встречах небольшое преимущество у «Арсенала»: шесть побед в предыдущих 10 поединках (четыре поражения) и 87 триумфов против 70 за всю историю противостояния.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Астон Вилла»
Сейчас бирмингемцы не кажутся способными повторить результат первого круга или хотя бы отстоять ничью. Подопечные Эмери в прошлых пяти турах зацепили всего одну победу, а конкуренту «Арсенала» за чемпионство «Ман Сити» уступили вообще без шансов (1:4). Лондонцы же в 2024-м не обыграли в АПЛ только «горожан» (0:0) и не знают поражений на протяжении 11 поединков чемпионата. К тому же бойцы Артеты очень много забивают — в среднем за 90 минут в премьер-лиге заколачивают 2,42 гола.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.80.
Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5