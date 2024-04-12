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В 2024-м «Арсенал» не обыграл в АПЛ только «Ман Сити». А Сака проводит лучший сезон в жизни

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла» 14 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Букайо Сака («Арсенал»).
Фото Global Look Press
Кажется, «Астон Вилла» еще сильнее отдалится от топ-4.

14 апреля в АПЛ сойдутся первая и пятая команды чемпионата — «Арсенал» и «Астон Вилла». Игра 33-го тура пройдет на лондонском стадионе «Эмирейтс» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Дэвид Кут. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
14 апр, 18:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Астон Вилла

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла» 14 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline практически не сомневаются в успехе «канониров»: их победа доступна с котировкой 1.30, что составляет примерно 75% вероятности. Выигрыш бирмингемцев дан с коэффициентом 9.40 (9%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 6.00 (16%).

Непоражение «Астон Виллы» предложено за серьезные 3.66, хотя в первом круге подопечные Унаи Эмери обыграли «Арсенал» (1:0).

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают подавляющее превосходство лондонцев:

• 2:0 — за 6.40;

• 3:0 — за 7.40;

• 2:1 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.46, ТМ 2.5 — за 2.59.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.82, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.00.

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«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча АПЛ 14 апреля 2024 года

Лондонцы лидируют в АПЛ и показывают фантастические результаты в 2024 году: не выиграли лишь в одном из 11 туров (нулевая ничья с «Ман Сити») и забивали в среднем фантастические 3,45 гола за игру. «Канониры» вообще самые результативные в чемпионате — в 31 матче оформили 75 взятий ворот (2,42 мяча в среднем за 90 минут). При этом подопечные Микеля Артеты еще и пропустили меньше всех — лишь 24 раза в 31 встрече. А в последних трех турах «Арсенал» сохранил ворота неприкосновенными.

Великолепный сезон за «канониров» проводит Букайо Сака — у него уже 18+13 во всех турнирах, и он впервые в карьере оформил 30 результативных действий за сезон. Остальные атакующие игроки «Арсенала» тоже регулярно отличаются — в команде сразу семь футболистов минимум с 10 очками по гол+пас. Даже центральный полузащитник Деклан Райс регулярно задействован в комбинациях — у него 6+7 во всех соревнованиях.

«Астон Вилла» рискует упустить четвертую строчку, на которой находилась большую часть сезона. Бирмингемцы уже упали на пятое место, а у «Тоттенхэма» игра в запасе при равенстве очков. В последнее время команда действительно с трудом добывает результат — всего одна победа в предыдущих пяти турах АПЛ. В прошлом туре в поединке с «Брентфордом» «львы» упустили преимущество 2:0, скатав в итоге ничью (3:3).

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Арсенал» — «Астон Вилла»

У хозяев весь сезон из-за разрыва крестообразных связок отсутствует защитник Юрриен Тимбер. У «вилланов» проблем куда больше: так же после «крестов» восстанавливаются Тайрон Мингз и Эмилиано Буэндиа. Относительно недавно вылетели Мэтти Кэш, Бубакар Камара и Джейкоб Рэмси — игроки основной обоймы.

«Арсенал» — «Астон Вилла»: статистика личных встреч

В первом круге бирмингемцы переиграли соперника с минимальным счетом (1:0). Но глобально в личных встречах небольшое преимущество у «Арсенала»: шесть побед в предыдущих 10 поединках (четыре поражения) и 87 триумфов против 70 за всю историю противостояния.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Астон Вилла»

Сейчас бирмингемцы не кажутся способными повторить результат первого круга или хотя бы отстоять ничью. Подопечные Эмери в прошлых пяти турах зацепили всего одну победу, а конкуренту «Арсенала» за чемпионство «Ман Сити» уступили вообще без шансов (1:4). Лондонцы же в 2024-м не обыграли в АПЛ только «горожан» (0:0) и не знают поражений на протяжении 11 поединков чемпионата. К тому же бойцы Артеты очень много забивают — в среднем за 90 минут в премьер-лиге заколачивают 2,42 гола.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.80.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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