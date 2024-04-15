РФС совместно с FONBET и Winline помогут пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области

Российский футбольный союз и его партнеры поддержали пострадавших от паводка в Орске: компания Winline и благотворительная программа FONBET «ДоброFON» перечислили по 10 миллионов рублей пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области.

Более 7 млн рублей «ДоброFON» направит на закупку продуктов для пострадавших жителей. Еще 1,3 миллиона пойдут на приобретение кроватей и их доставку. Один миллион благотворительная программа FONBET выделит на покупку медикаментов.

10 миллионов, собранные Winline, пойдут на закупки бутилированной воды, бытовой химии, теплых вещей и предметов личной гигиены для людей.

Кроме того, 16-17 апреля в рамках трофи-тура FONBET Кубка России пройдут мероприятия по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим жителям Оренбургской области.

Матч 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Оренбург» — «Динамо» пройдет 17 апреля в областном центре.

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