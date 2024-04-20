ЦСКА — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 20 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
20 апреля ЦСКА и «Ахмат» сойдутся в 25-м туре РПЛ. Матч пройдет на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Рафаэля Шафеева прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир начнется в 19.00 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, москвичи — серьезные фавориты: победа ЦСКА предложена с котировкой 1.47, что составляет приблизительно 66% вероятности. Успех грозненцев можно взять за 6.60 (14%) — это наименее возможный исход поединка. Коэффициент на ничью — 4.60 (20%).
Непоражение «Ахмата» в предстоящей встрече оценили солидными 2.71.
Наиболее ожидаемые экспертами итоги поединка отражают серьезное превосходство красно-синих:
• 1:0 и 2:0 — за 6.20;
• 2:1 и 1:1 — за 7.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.07.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.88, обратный вариант дали за 1.93.
Поставить на то, что обе команды отличатся и пробьют тотал больше 2.5 мяча, можно с коэффициентом 2.17.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6