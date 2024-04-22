«Арсенал» снова лидирует в АПЛ, но «Сити» дышит в спину с матчем в запасе. Терять очки в лондонском дерби с «Челси» никак нельзя
23 апреля в 29-м туре английской премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Челси». Команды сойдутся на стадионе «Эмирейтс» в 22.00 по московскому времени. Их рассудит арбитр Саймон Хупер. Английский футбол в России не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Челси» 23 апреля 2024 года
Эксперты компании Winline назвали фаворитом «канониров». На успех парней Микеля Артеты представлен коэффициент 1.54, что соответствует 64% вероятности. «Мирный» исход доступен за 4.80 (19%), а триумф синих — за 5.40 (17%).
«Челси» не проиграл «Арсеналу» в четырех из 10 последних матчей (по две победы и ничьих). Верите, что в этот раз команда Маурисио Почеттино не уступит? Взять опцию Х2 можно за 2.54.
Аналитики ожидают открытый футбол. Тотал больше 3 мячей предложен за 1.75, ТМ 3 — за 2.10.
Обмен голами оценен в 1.52, опция «обе забьют — нет» идет за 2.48.
Специалисты из Winline считают, что самый вероятный счет — 2:1 в пользу «канониров». На этот результат дана котировка 7.60.
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«Арсенал» — «Челси»: прогноз и анализ матча 29-го тура АПЛ 23 апреля 2024 года
«Канониры» выдали почти безупречный отрезок в АПЛ: 11 побед, одна ничья и всего одно поражение за 13 туров. Единственная неудача получилась неожиданной — Мартин Эдегор и партнеры влетели дома «Астон Вилле» (0:2) и существенно снизили свои шансы на титул. Да, сейчас «Арсенал» на пару с «Ливерпулем» лидирует в таблице, но у «Манчестер Сити» есть матч в запасе, а отставание — лишь одно очко.
Проиграть в гонке будет обидно, ведь парни Микеля Артеты действительно проводят сезон, близкий к выдающемуся: у клуба самая надежная защита в лиге (26 пропущенных). А отличились «пушкари» 77 раз — это лучший показатель в чемпионате.
Через три дня после подножки от бирмингемцев «Арсенал» вылетел из Лиги чемпионов — в ответном четвертьфинальном поединке уступил «Баварии» (0:1).
Лучший бомбардир и ассистент команды — Букайо Сака (18+13 во всех турнирах). На втором месте по гол+пас — Мартин Эдегор (11+7). А Леандро Троссард — третий (14+2).
«Челси» весь сезон выступает крайне нестабильно, но в последних восьми турах не проиграл ни разу — по четыре победы и ничьих. Матчи получились очень результативными — в семи из них забито минимум четыре мяча. Это помогло коллективу Маурисио Почеттино подняться на девятое место в таблице. Но на еврокубки он уже не претендует.
В финале Кубка лиги синие уступили «Ливерпулю» (0:1), а в Кубке Англии пробились в 1/2 финала, где проиграли «Ман Сити» (0:1).
Главный тащер «Челси» в атаке — Коул Палмер (23+13 во всех турнирах). Второй игрок по баллам за результативность — Николас Джексон (13+5). На третьей строчке — Рахим Стерлинг (8+8).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Арсенал» — «Челси»
У «канониров» нет потерь — не считая Юрриена Тимбера, который лечит «кресты» с августа.
Из состава «Челси» тоже несколько ключевых игроков выбыли довольно давно: Уэсли Фофана, Лесли Угочукву, Ромео Лавиа, Рис Джеймс недоступны с прошлого года, а Кристофер Нкунку получил травму в феврале. В лазарете лишь одно свежее пополнение — центральный защитник Леви Колвилл.
«Арсенал» — «Челси»: статистика личных встреч
Синие не уступили «Арсеналу» в четырех последних дерби из 10 — у них по две победы и ничьих. В шести поединках выиграли «пушкари». За 173 матча в АПЛ «канониры» были сильнее 68 раз, «Челси» — 54. Еще 51 встреча завершилась «миром».
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Челси»
«Арсенал» — самая результативная команда чемпионата (76), которая предельно мотивирована в борьбе за титул. А «Челси» — самая веселая: в семи из восьми последних матчей синих в АПЛ влетело минимум четыре мяча. При этом только в трех из 10 прошлых очных встреч соперники не огорчили друг друга. А в семи дерби пробили «верх» по голам.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2