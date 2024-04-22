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«Арсенал» снова лидирует в АПЛ, но «Сити» дышит в спину с матчем в запасе. Терять очки в лондонском дерби с «Челси» никак нельзя

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Челси» 23 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Букайо Сака и Мартин Эдегор («Арсенал»).
Фото Getty Images
В семи из восьми матчей «Челси» в АПЛ влетало минимум четыре мяча.

23 апреля в 29-м туре английской премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Челси». Команды сойдутся на стадионе «Эмирейтс» в 22.00 по московскому времени. Их рассудит арбитр Саймон Хупер. Английский футбол в России не показывают.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
23 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Челси

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Челси» 23 апреля 2024 года

Эксперты компании Winline назвали фаворитом «канониров». На успех парней Микеля Артеты представлен коэффициент 1.54, что соответствует 64% вероятности. «Мирный» исход доступен за 4.80 (19%), а триумф синих — за 5.40 (17%).

«Челси» не проиграл «Арсеналу» в четырех из 10 последних матчей (по две победы и ничьих). Верите, что в этот раз команда Маурисио Почеттино не уступит? Взять опцию Х2 можно за 2.54.

Аналитики ожидают открытый футбол. Тотал больше 3 мячей предложен за 1.75, ТМ 3 — за 2.10.

Обмен голами оценен в 1.52, опция «обе забьют — нет» идет за 2.48.

Специалисты из Winline считают, что самый вероятный счет — 2:1 в пользу «канониров». На этот результат дана котировка 7.60.

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«Арсенал» — «Челси»: прогноз и анализ матча 29-го тура АПЛ 23 апреля 2024 года

«Канониры» выдали почти безупречный отрезок в АПЛ: 11 побед, одна ничья и всего одно поражение за 13 туров. Единственная неудача получилась неожиданной — Мартин Эдегор и партнеры влетели дома «Астон Вилле» (0:2) и существенно снизили свои шансы на титул. Да, сейчас «Арсенал» на пару с «Ливерпулем» лидирует в таблице, но у «Манчестер Сити» есть матч в запасе, а отставание — лишь одно очко.

Проиграть в гонке будет обидно, ведь парни Микеля Артеты действительно проводят сезон, близкий к выдающемуся: у клуба самая надежная защита в лиге (26 пропущенных). А отличились «пушкари» 77 раз — это лучший показатель в чемпионате.

Через три дня после подножки от бирмингемцев «Арсенал» вылетел из Лиги чемпионов — в ответном четвертьфинальном поединке уступил «Баварии» (0:1).

Лучший бомбардир и ассистент команды — Букайо Сака (18+13 во всех турнирах). На втором месте по гол+пас — Мартин Эдегор (11+7). А Леандро Троссард — третий (14+2).

«Челси» весь сезон выступает крайне нестабильно, но в последних восьми турах не проиграл ни разу — по четыре победы и ничьих. Матчи получились очень результативными — в семи из них забито минимум четыре мяча. Это помогло коллективу Маурисио Почеттино подняться на девятое место в таблице. Но на еврокубки он уже не претендует.

В финале Кубка лиги синие уступили «Ливерпулю» (0:1), а в Кубке Англии пробились в 1/2 финала, где проиграли «Ман Сити» (0:1).

Главный тащер «Челси» в атаке — Коул Палмер (23+13 во всех турнирах). Второй игрок по баллам за результативность — Николас Джексон (13+5). На третьей строчке — Рахим Стерлинг (8+8).

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Арсенал» — «Челси»

У «канониров» нет потерь — не считая Юрриена Тимбера, который лечит «кресты» с августа.

Из состава «Челси» тоже несколько ключевых игроков выбыли довольно давно: Уэсли Фофана, Лесли Угочукву, Ромео Лавиа, Рис Джеймс недоступны с прошлого года, а Кристофер Нкунку получил травму в феврале. В лазарете лишь одно свежее пополнение — центральный защитник Леви Колвилл.

«Арсенал» — «Челси»: статистика личных встреч

Синие не уступили «Арсеналу» в четырех последних дерби из 10 — у них по две победы и ничьих. В шести поединках выиграли «пушкари». За 173 матча в АПЛ «канониры» были сильнее 68 раз, «Челси» — 54. Еще 51 встреча завершилась «миром».

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Челси»

«Арсенал» — самая результативная команда чемпионата (76), которая предельно мотивирована в борьбе за титул. А «Челси» — самая веселая: в семи из восьми последних матчей синих в АПЛ влетело минимум четыре мяча. При этом только в трех из 10 прошлых очных встреч соперники не огорчили друг друга. А в семи дерби пробили «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.73.

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Футбол
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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