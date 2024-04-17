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«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 17 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» 17 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Вендел и Даниил Хлусевич («Спартак» — «Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

17 апреля «Зенит» примет «Спартак» в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Начало поединка на «Газпром Арене» — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте компании Winline, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 19.25 мск. Главный арбитр встречи — Алексей Сухой. Первый матч в Москве завершился победой «Зенита» (2:1).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
17 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят успех парням Сергея Семака. На победу хозяев представлен коэффициент 1.70, что примерно соответствует 58% вероятности. Ничья в основное время доступна за 4.10 (23%), выигрыш гостей — за 4.80 (19%).

Поставьте на победителя двухматчевого противостояния. Выход в финал сине-бело-голубых идет за 1.12, красно-белых — за 6.81.

«Зенит» не проиграл «Спартаку» в пяти встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне красно-белых? Сыграйте Х2 за 2.26.

Фора (+1) на успех гостей доступна по 1.67. Фора (-1) на победу сине-бело-голубых — за 2.16.

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Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.94.

Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.83, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.97.

Согласно экспертам Winline, самый вероятный точный счет второго полуфинального матча — 1:0 в пользу «Зенита» за 6.20.

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Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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