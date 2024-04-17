«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 17 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
17 апреля «Зенит» примет «Спартак» в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Начало поединка на «Газпром Арене» — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте компании Winline, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 19.25 мск. Главный арбитр встречи — Алексей Сухой. Первый матч в Москве завершился победой «Зенита» (2:1).
Эксперты из букмекерской компании Winline сулят успех парням Сергея Семака. На победу хозяев представлен коэффициент 1.70, что примерно соответствует 58% вероятности. Ничья в основное время доступна за 4.10 (23%), выигрыш гостей — за 4.80 (19%).
Поставьте на победителя двухматчевого противостояния. Выход в финал сине-бело-голубых идет за 1.12, красно-белых — за 6.81.
«Зенит» не проиграл «Спартаку» в пяти встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне красно-белых? Сыграйте Х2 за 2.26.
Фора (+1) на успех гостей доступна по 1.67. Фора (-1) на победу сине-бело-голубых — за 2.16.
Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.94.
Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.83, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.97.
Согласно экспертам Winline, самый вероятный точный счет второго полуфинального матча — 1:0 в пользу «Зенита» за 6.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6