17 апреля «Зенит» примет «Спартак» в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Начало поединка на «Газпром Арене» — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте компании Winline, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 19.25 мск. Главный арбитр встречи — Алексей Сухой. Первый матч в Москве завершился победой «Зенита» (2:1).

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят успех парням Сергея Семака. На победу хозяев представлен коэффициент 1.70, что примерно соответствует 58% вероятности. Ничья в основное время доступна за 4.10 (23%), выигрыш гостей — за 4.80 (19%).

Поставьте на победителя двухматчевого противостояния. Выход в финал сине-бело-голубых идет за 1.12, красно-белых — за 6.81.

«Зенит» не проиграл «Спартаку» в пяти встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне красно-белых? Сыграйте Х2 за 2.26.

Фора (+1) на успех гостей доступна по 1.67. Фора (-1) на победу сине-бело-голубых — за 2.16.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.94.

Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.83, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.97.

Согласно экспертам Winline, самый вероятный точный счет второго полуфинального матча — 1:0 в пользу «Зенита» за 6.20.

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