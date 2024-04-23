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«Виннипег» — «Колорадо»: Ничушкин приложит руку к очередному голевому шоу

Прогноз на матч Кубка Стэнли «Виннипег» — «Колорадо» 24 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш») в первом матче с «Тампой».
Фото Getty Images

24 апреля «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш» проведут второй матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли от Западной конференции. Игра пройдет на льду «Канада Лайф-центра» и начнется в 04.30 по московскому времени. В России легально не транслируют турнир.

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Аналитики букмекерской компании Winline полагают, что у команд практически равные шансы на успех: триумф хозяев в основное время доступен с котировкой 2.50, это около 38% вероятности. Выигрыш гостей можно взять с чуть большим коэффициентом 2.60 (36%), ничья идет за 3.70 (26%).

Победа «Виннипега» с учетом овертайма и серии буллитов оценена в 1.87, этот рынок на «Колорадо» предложен за 1.93.

Также можно выбрать один из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.86, Ф2(0) — за 1.94;

• Ф1(-1.5) — за 3.00, Ф2(+1.5) — за 1.39.

Тотал больше 5.5 шайбы дан за 1.62, ТМ 5.5 — за 2.28.

Рынок на наличие овертайма предложен за 4.00, обратная опция идет за 1.25.

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Прогноз и ставка на матч «Виннипег» — «Колорадо»

В первой встрече соперники выдали вулканические 7:6 (победа «Джетс»), но такой счет не должен удивлять — в двух предыдущих очных играх регулярки «истребители» победили с эффектными 7:0 и 6:2. Восемь из 10 последних встреч между «Виннипегом» и «Колорадо» закончились минимум с шестью голами на двоих. «Эвеланш» вообще самая результативная команда регулярного чемпионата с 3,68 шайбы в среднем за три периода.

Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.90 (если будет забито ровно шесть шайб, случится возврат).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
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Краснодар

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И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Пари Нижний Новгород

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