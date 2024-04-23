24 апреля «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш» проведут второй матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли от Западной конференции. Игра пройдет на льду «Канада Лайф-центра» и начнется в 04.30 по московскому времени. В России легально не транслируют турнир.

Аналитики букмекерской компании Winline полагают, что у команд практически равные шансы на успех: триумф хозяев в основное время доступен с котировкой 2.50, это около 38% вероятности. Выигрыш гостей можно взять с чуть большим коэффициентом 2.60 (36%), ничья идет за 3.70 (26%).

Победа «Виннипега» с учетом овертайма и серии буллитов оценена в 1.87, этот рынок на «Колорадо» предложен за 1.93.

Также можно выбрать один из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.86, Ф2(0) — за 1.94;

• Ф1(-1.5) — за 3.00, Ф2(+1.5) — за 1.39.

Тотал больше 5.5 шайбы дан за 1.62, ТМ 5.5 — за 2.28.

Рынок на наличие овертайма предложен за 4.00, обратная опция идет за 1.25.

Прогноз и ставка на матч «Виннипег» — «Колорадо»

В первой встрече соперники выдали вулканические 7:6 (победа «Джетс»), но такой счет не должен удивлять — в двух предыдущих очных играх регулярки «истребители» победили с эффектными 7:0 и 6:2. Восемь из 10 последних встреч между «Виннипегом» и «Колорадо» закончились минимум с шестью голами на двоих. «Эвеланш» вообще самая результативная команда регулярного чемпионата с 3,68 шайбы в среднем за три периода.

Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.90 (если будет забито ровно шесть шайб, случится возврат).

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