«Виннипег» — «Колорадо»: Ничушкин приложит руку к очередному голевому шоу
24 апреля «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш» проведут второй матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли от Западной конференции. Игра пройдет на льду «Канада Лайф-центра» и начнется в 04.30 по московскому времени. В России легально не транслируют турнир.
Аналитики букмекерской компании Winline полагают, что у команд практически равные шансы на успех: триумф хозяев в основное время доступен с котировкой 2.50, это около 38% вероятности. Выигрыш гостей можно взять с чуть большим коэффициентом 2.60 (36%), ничья идет за 3.70 (26%).
Победа «Виннипега» с учетом овертайма и серии буллитов оценена в 1.87, этот рынок на «Колорадо» предложен за 1.93.
Также можно выбрать один из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.86, Ф2(0) — за 1.94;
• Ф1(-1.5) — за 3.00, Ф2(+1.5) — за 1.39.
Тотал больше 5.5 шайбы дан за 1.62, ТМ 5.5 — за 2.28.
Рынок на наличие овертайма предложен за 4.00, обратная опция идет за 1.25.
Прогноз и ставка на матч «Виннипег» — «Колорадо»
В первой встрече соперники выдали вулканические 7:6 (победа «Джетс»), но такой счет не должен удивлять — в двух предыдущих очных играх регулярки «истребители» победили с эффектными 7:0 и 6:2. Восемь из 10 последних встреч между «Виннипегом» и «Колорадо» закончились минимум с шестью голами на двоих. «Эвеланш» вообще самая результативная команда регулярного чемпионата с 3,68 шайбы в среднем за три периода.
Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.90 (если будет забито ровно шесть шайб, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2