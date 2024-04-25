Поражение от «Динамо» лишит «Зенит» первой строчки. В этом сезоне баланс встреч с бело-голубыми — не в пользу петербуржцев
28 апреля «Динамо» примет «Зенит» в 26-м туре чемпионата России. Поединок состоится на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.15 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 18.30 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.05 мск. Также трансляция встречи будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит» 28 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline назвали петербуржцев фаворитами. Победу парней Сергея Семака можно взять с коэффициентом 2.08, вероятность — примерно 44%. Триумф «Динамо» доступен за 3.45 (29%), ничья — за 3.70 (27%).
В первом круге команда Марцела Лички обыграла «Зенит» на «Газпром Арене» (3:2). Верите, что на своем поле москвичи тоже не уступят? Опция 1Х идет за 1.79.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.76, ТМ 2.5 — в 2.04. Обмен голами предложили за 1.60, обратный вариант — за 2.25.
Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 6.00.
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«Динамо» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 28 апреля 2024 года
«Зенит» уступил впервые после зимней паузы и вернул интригу в гонку за титул — отрыв от «Краснодара» сократился до одного балла. А ведь до визита «Рубина» серия без поражений в премьер-лиге составляла семь матчей — в последний раз петербуржцы проиграли «Локомотиву» в декабре (1:3). С учетом Кубка России сине-бело-голубые были несокрушимы на протяжении 10 встреч. Отрезок включил в себя семь побед и три ничьих.
Неудача в поединке с «Рубином» (0:2) принесла сразу несколько клубных антирекордов. Во-первых, «Зенит» впервые в чемпионате проиграл на своем поле всухую при Сергее Семаке. Домашних поражений с разницей в два мяча и более в РПЛ и Кубке тоже не случалось — только в еврокубках, да и то дважды. Оба пришлись на 2019 год: в марте в 1/8 финала Лиги Европы уступили «Вильярреалу» (1:3), а в ноябре на групповом этапе Лиги чемпионов — «Лейпцигу» (0:2).
Беды в нападении прекрасно подсвечивает другая статистическая аномалия: сине-бело-голубые нанесли 24 удара, но остались без голов. Согласно данным аналитической компании Opta, в последний раз петербуржцы пробили по воротам столько же раз и не отличились в 2009 году — в игре с «Томью» (0:2).
А еще «Зенит» установил худший результат по забитым мячам (44) и набранным очкам (50) на дистанции 25 туров за шесть сезонов при Семаке. Вероятно, это свидетельствует не только о кризисе в клубе, но и о падении общего уровня чемпионата: ведь такого количества баллов сине-бело-голубым все еще хватает для лидерства. Да и самые результативные в лиге — тоже петербуржцы, но уже на пару с ЦСКА: у обеих команд по 44 гола.
«Динамо», наоборот, на подъеме: поражения от «Ростова» (1:4),"Спартака" (1:2) и «Урала» (1:2) вычеркнули бело-голубых из чемпионской гонки, зато три следующих матча москвичи выиграли с общим счетом 10:4. Парни Марцела Лички дважды разобрались с «Оренбургом» — в Кубке России (4:2) и РПЛ (2:1). А между этим разгромили «Пари НН» (4:1). Особенно ярко на успешном отрезке зажгли Константин Тюкавин (3+1), Хорхе Карраскаль (1+2) и Федор Смолов (1+1).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Зенит»
В лазарете сине-бело-голубых по-прежнему находится Марио Фернандес, а Данил Круговой переведен в дубль до конца сезона.
У Марцела Лички одна потеря: из-за перебора желтых карточек на поле не выйдет Николас Маричаль.
«Динамо» — «Зенит»: статистика личных встреч
В постсоветскую эпоху команды провели между собой 62 поединка в РПЛ и Кубке России: у петербуржцев 31 победа, у москвичей — 15. Еще 16 матчей завершились вничью.
В нынешнем сезоне соперники сыграют уже в четвертый раз: помимо встречи в первом круге чемпионата, было еще две кубковых разборки. В премьер-лиге «Зенит» неожиданно уступил на «Газпром Арене» (2:3). Первый четвертьфинал Кубка тоже остался за «Динамо» — только уже на «ВТБ Арене» (1:0). Но в ответке парни Сергея Семака оказались сильнее (2:0) и прошли дальше.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Зенит»
Соперники пробили «верх» по голам лишь в одной встрече нынешнего сезона из трех — самой первой, которая состоялась еще в начале августа. В кубковых поединках на первый план вышел прагматизм — стоит ждать, что на этот раз характер матча тоже будет осторожным. Тем более для петербуржцев это уже обыденность: всего в трех из 10 весенних игр с участием команды Семака влетело три мяча или более.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.04.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|0 : 1
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|0 : 1
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 0
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3