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Поражение от «Динамо» лишит «Зенит» первой строчки. В этом сезоне баланс встреч с бело-голубыми — не в пользу петербуржцев

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит» 28 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Клаудиньо («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»
Сергей Семак («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»
Бителло и Клаудиньо («Динамо» — «Зенит»).
Фото Getty Images
1/3
У команды Сергея Семака два поражения и лишь одна победа.

28 апреля «Динамо» примет «Зенит» в 26-м туре чемпионата России. Поединок состоится на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.15 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 18.30 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.05 мск. Также трансляция встречи будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 19:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит» 28 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали петербуржцев фаворитами. Победу парней Сергея Семака можно взять с коэффициентом 2.08, вероятность — примерно 44%. Триумф «Динамо» доступен за 3.45 (29%), ничья — за 3.70 (27%).

В первом круге команда Марцела Лички обыграла «Зенит» на «Газпром Арене» (3:2). Верите, что на своем поле москвичи тоже не уступят? Опция 1Х идет за 1.79.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.76, ТМ 2.5 — в 2.04. Обмен голами предложили за 1.60, обратный вариант — за 2.25.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 6.00.

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«Динамо» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 28 апреля 2024 года

«Зенит» уступил впервые после зимней паузы и вернул интригу в гонку за титул — отрыв от «Краснодара» сократился до одного балла. А ведь до визита «Рубина» серия без поражений в премьер-лиге составляла семь матчей — в последний раз петербуржцы проиграли «Локомотиву» в декабре (1:3). С учетом Кубка России сине-бело-голубые были несокрушимы на протяжении 10 встреч. Отрезок включил в себя семь побед и три ничьих.

Неудача в поединке с «Рубином» (0:2) принесла сразу несколько клубных антирекордов. Во-первых, «Зенит» впервые в чемпионате проиграл на своем поле всухую при Сергее Семаке. Домашних поражений с разницей в два мяча и более в РПЛ и Кубке тоже не случалось — только в еврокубках, да и то дважды. Оба пришлись на 2019 год: в марте в 1/8 финала Лиги Европы уступили «Вильярреалу» (1:3), а в ноябре на групповом этапе Лиги чемпионов — «Лейпцигу» (0:2).

Сергей Семак («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

Беды в нападении прекрасно подсвечивает другая статистическая аномалия: сине-бело-голубые нанесли 24 удара, но остались без голов. Согласно данным аналитической компании Opta, в последний раз петербуржцы пробили по воротам столько же раз и не отличились в 2009 году — в игре с «Томью» (0:2).

А еще «Зенит» установил худший результат по забитым мячам (44) и набранным очкам (50) на дистанции 25 туров за шесть сезонов при Семаке. Вероятно, это свидетельствует не только о кризисе в клубе, но и о падении общего уровня чемпионата: ведь такого количества баллов сине-бело-голубым все еще хватает для лидерства. Да и самые результативные в лиге — тоже петербуржцы, но уже на пару с ЦСКА: у обеих команд по 44 гола.

«Динамо», наоборот, на подъеме: поражения от «Ростова» (1:4),"Спартака" (1:2) и «Урала» (1:2) вычеркнули бело-голубых из чемпионской гонки, зато три следующих матча москвичи выиграли с общим счетом 10:4. Парни Марцела Лички дважды разобрались с «Оренбургом» — в Кубке России (4:2) и РПЛ (2:1). А между этим разгромили «Пари НН» (4:1). Особенно ярко на успешном отрезке зажгли Константин Тюкавин (3+1), Хорхе Карраскаль (1+2) и Федор Смолов (1+1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Зенит»

В лазарете сине-бело-голубых по-прежнему находится Марио Фернандес, а Данил Круговой переведен в дубль до конца сезона.

У Марцела Лички одна потеря: из-за перебора желтых карточек на поле не выйдет Николас Маричаль.

«Динамо» — «Зенит»: статистика личных встреч

В постсоветскую эпоху команды провели между собой 62 поединка в РПЛ и Кубке России: у петербуржцев 31 победа, у москвичей — 15. Еще 16 матчей завершились вничью.

В нынешнем сезоне соперники сыграют уже в четвертый раз: помимо встречи в первом круге чемпионата, было еще две кубковых разборки. В премьер-лиге «Зенит» неожиданно уступил на «Газпром Арене» (2:3). Первый четвертьфинал Кубка тоже остался за «Динамо» — только уже на «ВТБ Арене» (1:0). Но в ответке парни Сергея Семака оказались сильнее (2:0) и прошли дальше.

Бителло и Клаудиньо («Динамо» — «Зенит»).
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Зенит»

Соперники пробили «верх» по голам лишь в одной встрече нынешнего сезона из трех — самой первой, которая состоялась еще в начале августа. В кубковых поединках на первый план вышел прагматизм — стоит ждать, что на этот раз характер матча тоже будет осторожным. Тем более для петербуржцев это уже обыденность: всего в трех из 10 весенних игр с участием команды Семака влетело три мяча или более.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
Результаты / календарь
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 0 : 1
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 0 : 1
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 0 : 0
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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