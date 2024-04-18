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«Рома» — «Милан»: где смотреть матч Лиги Европы 18 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Рома» — «Милан» 18 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Джанлука Манчини и Оливье Жиру («Милан» — «Рома»).
Фото Getty Images

18 апреля в ответном четвертьфинале Лиги Европы «Милан» приедет в гости к «Роме». Команды сойдутся на стадионе «Олимпийский». Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru стартует с 21.55 мск. В первой встрече «волки» победили (1:0).

Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
Милан

Букмекерская компания Winline назвала миланцев небольшими фаворитами. На триумф коллектива Стефано Пиоли выставлен коэффициент 2.55, что соответствует 38% вероятности результата. На ничью по итогам 90 минут можно поставить за 3.50 (28%), успех джаллоросси идет за 2.85 (34%).

Проход римлян в полуфинал получил котировку 1.35, на черно-красных предложили 3.25.

Миланцы не уступили «волкам» в девяти из 10 предыдущих встреч, причем выиграли шесть раз. На непоражение парней Даниэле де Росси (1Х) дали котировку 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.89. На обмен результативными ударами можно поставить за 1.69, обратный рынок оценен в 2.18.

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Первый гол в исполнении хозяев предложен за 2.07, на гостей дали 1.95.

По мнению экспертов из Winline, наиболее вероятный счет — 1:1. Его представили за 5.60.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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