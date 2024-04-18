18 апреля в ответном четвертьфинале Лиги Европы «Милан» приедет в гости к «Роме». Команды сойдутся на стадионе «Олимпийский». Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru стартует с 21.55 мск. В первой встрече «волки» победили (1:0).

Букмекерская компания Winline назвала миланцев небольшими фаворитами. На триумф коллектива Стефано Пиоли выставлен коэффициент 2.55, что соответствует 38% вероятности результата. На ничью по итогам 90 минут можно поставить за 3.50 (28%), успех джаллоросси идет за 2.85 (34%).

Проход римлян в полуфинал получил котировку 1.35, на черно-красных предложили 3.25.

Миланцы не уступили «волкам» в девяти из 10 предыдущих встреч, причем выиграли шесть раз. На непоражение парней Даниэле де Росси (1Х) дали котировку 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.89. На обмен результативными ударами можно поставить за 1.69, обратный рынок оценен в 2.18.

Первый гол в исполнении хозяев предложен за 2.07, на гостей дали 1.95.

По мнению экспертов из Winline, наиболее вероятный счет — 1:1. Его представили за 5.60.

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