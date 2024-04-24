«Спартак» не проиграл ни один из пяти матчей при Слишковиче. Ослабленный дисквалификациями ЦСКА по плечу красно-белым?

Армейцы не обыгрывают заклятого соперника уже более двух лет.

25 апреля в центральном матче РПЛ состоится главное дерби столицы — ЦСКА дома примет «Спартак». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» с 19.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» 25 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают ЦСКА небольшим фаворитом. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.55, это примерно 39% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.60 (25%), успех «Спартака» — за 2.75 (36%).

Вариант, при котором красно-белые не уступят (Х2), предложен за 1.56.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — за 1.96. Обмен голами можно оформить за 1.64, обратный результат — за 2.21.

Владимир Слишкович. Фото Getty Images

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

ничья 1:1 — 5.80;

1:0 в пользу ЦСКА — 8.20;

2:1 — 8.60.

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ЦСКА — «Спартак»: прогноз и анализ матча 21-го тура РПЛ 25 апреля 2024 года

После гостевого поражения от «Сочи» (0:1) «Спартак» наконец отправил в отставку Гильермо Абаскаля и тут же провел две неплохие игры — сдержал в ответном матче Кубка России «Зенит» (0:0) и разгромил в РПЛ «Ростов» (5:1). «Слишкович внушил игрокам, что не надо бояться, что нужно идти прессинговать. До сих пор не могу понять логику клуба, почему нужно было держать Абаскаля так долго. Почему все это было не изменить раньше? Уверен, «Спартак» боролся бы за первое место», — считает экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

Сейчас красно-белые идут пятыми и не претендуют на золото, но даже такой результат можно назвать неплохим, ведь еще недавно клуб располагался в середине таблицы. Правда, за место в пятерке москвичам придется серьезно попотеть: у них всего на одно больше, чем у ЦСКА, и на два, чем у «Крыльев». Возможное поражение от армейцев может отбросить их обратно на седьмую позицию.

Хесус Медина. Фото Getty Images

Впрочем, статистика под руководством Слишковича должна вселить в игроков и болельщиков уверенность в положительном исходе игры. Красно-белые еще ни разу не проиграли при боснийском специалисте: в пяти матчах они одержали три победы и дважды сыграли вничью с «Зенитом», разница мячей — 13:1. Также в пользу «Спартака» складывались последние встречи с ЦСКА — две победы и две ничьи.

Армейцы перед дерби серьезно подпортили свое положение. В домашней игре с «Ахматом» они проиграли (1:2) впервые за девять матчей во всех турнирах с момента возобновления сезона. Прежде в РПЛ красно-синие добыли две победы при трех ничьих и держались следом за «Динамо», но теперь отстали. К счастью для них, к битве со «Спартаком» в строй вернулся Игорь Акинфеев — голкипер пропустил две последние встречи.

Травмы и дисквалификации перед матчем ЦСКА — «Спартак»

У ЦСКА перед предстоящей встречей четыре потери, причем три из них из-за дисквалификаций по итогам матча с «Ахматом» — перебор желтых вывел из игры Аббосбека Файзулаева, а Игорь Дивеев и Виллиан Роша заработали удаления. Не сыграет в дерби и Максим Мухин — полузащитник травмирован с конца октября.

У «Спартака» все стабильно — в лазарете по-прежнему пребывает Виктор Мозес, а Квинси Промес отдыхает в не самых комфортных апартаментах Дубая, рассчитанных на 25 человек.

ЦСКА — «Спартак»: статистика личных встреч

В первом круге команды выдали шикарную перестрелку, в которой красно-белые спаслись на 97-й минуте благодаря голу Хесуса Медины. В том матче парагваец спас для своей команды серию — «Спартак» не проигрывает ЦСКА уже четыре игры кряду во всех турнирах (две победы + две ничьи).

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак»

Матчи между ЦСКА и «Спартаком» почти всегда полыхают и резонируют. Предстоящий обязательно получится таким же: красно-белые хотят многое доказать после увольнения Абаскаля и уверенной победы над «Ростовом», а ЦСКА нужно закрыть поражение от «Ахмата». Плюс команды соседствуют в таблице и планируют подняться выше, а для этого нужно раздавить принципиального соперника под клокот трибун.

Рекомендуемая ставка: в матче будет шесть и более желтых карточек за 2.03.

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