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«Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Каролина» — главные фавориты Кубка Стэнли-2024

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Александр Овечкин празднует заброшенную шайбу с партнерами по команде.
Фото Getty Images

В ночь на воскресенье, 21 апреля по московскому времени, клубы НХЛ начнут борьбу за главный трофей сезона — Кубок Стэнли. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил в плей-офф и назвала основных претендентов на титул.

По оценке аналитиков, самыми высокими шансами на триумф по итогам сезона обладают «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Каролина Харрикейнз». Сделать ставку на победу каждой из этих команд можно за 8.00, их шансы пробиться в финал оцениваются коэффициентом 4.00.

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«Рейнджерс» — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли. В последний раз нью-йоркский клуб выигрывал трофей в 1994 году. В нынешнем сезоне команда стала победителем регулярного чемпионата, а ее российский форвард Артемий Панарин со 120 очками по системе «гол+пас» (49+71) стал четвертым бомбардиром сезона.

На счету «Эдмонтона» пять побед в Кубке Стэнли, канадский клуб не владел трофеем с 1990 года. «Каролине» титул покорился лишь раз — в сезоне-2005/06. В первом раунде плей-офф «Рейнджерс» сыграет с «Вашингтоном» Александра Овечкина, «Каролина» встретится с «Айлендерс», а соперником «Эдмонтона» станет «Лос-Анджелес Кингз».

К числу главных претендентов на победу в Кубке Стэнли аналитики относят также «Колорадо». «Эвеланш» выигрывали трофей трижды (1996, 2001, 2022-й гг.). Шансы «лавин» в четвертый раз в истории забрать титул котируются за 8.50. Поставить на выход команды в финальную серию можно за 4.20. В регулярном чемпионате сезона-2023/24 «Колорадо» с помощью российских звезд — Александра Георгиева и Валерия Ничушкина — финишировал на четвертом месте в Западной конференции.

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В группу главных фаворитов сезона входят также «Флорида Пантерз» и «Даллас Старз». Поставить на итоговый триумф каждой из этих команд можно за 9.00.

В пользу «Флориды» говорит успешный результат в регулярке в виде третьего места на Востоке. В плей-офф «Пантерз» стартуют серией против «Тампы-Бэй Лайтнинг», которая хороша благодаря лучшему бомбардиру регулярки Никите Кучерову, набравшему с сентября 144 очка (44+100). В свою очередь «Даллас» оказался сильнее всех в Восточной конференции. Выступления в плей-офф звезды начнут с серии против действующего обладателя Кубка Стэнли — «Вегас Голден Найтс». «Рыцари» перестали считаться фаворитами. Котировки на их успех, как и у «Тампы» с «Виннипегом», составляют 15.0.

Чуть выше котируются шансы «Ванкувер Кэнакс» и «Бостон Брюинз». Вероятность триумфа этих клубов в борьбе за главный трофей НХЛ оценивается коэффициентами 11.0 и 12.0. Первым соперником «Ванкувера» в плей-офф станет «Нэшвилл». В свою очередь «Бостон» ждет противостояние с «Торонто Мейпл Лифс».

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Аналитики также назвали четыре команды, которые обладают наименьшими шансами на триумф в этом сезоне. В частности, котировки на итоговую победу «Лос-Анджелеса» или «Нэшвилла» составляют 20.0. Шансы «Айлендерс» завоевать трофей оцениваются коэффициентом 30.0. Самый же крупный выигрыш может принести победа «Вашингтона». Если Александр Овечкин во второй раз в истории сделает столичный клуб обладателем Кубка Стэнли, сумма, поставленная на триумф «Кэпиталс», увеличится в 40 раз.

Клиенты букмекера считают главным фаворитом предстоящего Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс». На победу Артемия Панарина и его команды приходится почти 20% от общего оборота ставок на итоги плей-офф НХЛ. К фаворитам турнира игроки относят также «Бостон», «Торонто» и «Тампу», доля каждого из этих клубов в общем обороте занимает 10%. Еще 7% от всего оборота распределено в пользу Александра Овечкина и «Вашингтона», а наименьшими шансами на победу, по мнению клиентов, обладают «Нэшвилл» и «Айлендерс».

Кубок Стэнли
НХЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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