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Сегодня, 18:15

«Кадис» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 13 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Кадис» — «Барселона» 13 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Рональд Араухо и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Фото Getty Images

13 апреля «Барселона» навестит «Кадис» в 31-м туре чемпионата Испании. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на арене «Рамон де Карранса» по свистку рефери Хуана Сантаны. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 31-й тур
13 апр, 22:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Барселона

Эксперты компании Winline считают сине-гранатовых фаворитами. На их триумф можно поставить с коэффициентом 1.78, вероятность такого исхода — примерно 55%. Ничья оценена в 3.70 (26%), выигрыш команды Маурисио Пеллегрино — в 4.80 (19%).

Каталонцы победили в трех поединках с «Кадисом» подряд. На сенсационное непоражение хозяев предложено сыграть за 2.09.

«Желтая подлодка» отличилась в трех последних матчах при родных фанатах, при этом «Барселона» пропустила в 73% встреч этого сезона. На первый гол от хозяев можно сыграть за 2.75, от парней Хави — за 1.59.

Победа «Кадиса» с форой (+1) дана за 1.59. Фора (-1) на их гостей — за 2.31.

Букайо Сака (&laquo;Арсенал&raquo;). В 2024-м «Арсенал» не обыграл в АПЛ только «Ман Сити». А Сака проводит лучший сезон в жизни

На «обе забьют» можно поставить за 1.84, обратный рынок идет за 1.96. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.85.

По версии аналитиков Winline, самый вероятный счет игры — 1:1 за 6.00.

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Футбол
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ФК Барселона
ФК Кадис
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«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 13 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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