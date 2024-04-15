«Спартак» уволил Абаскаля, чтобы встряхнуть команду перед ответкой с «Зенитом» в Кубке. Но красно-белых это не спасет

Москвичи не выигрывали в Санкт-Петербурге почти 12 лет.

17 апреля «Зенит» примет «Спартак» в ответном полуфинальном поединке Кубка России на этапе Пути РПЛ. Он состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 19.30 мск. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 19.00 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.25 мск. Также трансляция будет доступна на сайте букмекерской компании Winline. Первая игра завершилась победой сине-бело-голубых (2:1).

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» 17 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев фаворитами. Победу «Зенита» по итогам 90 минут можно взять с коэффициентом 1.55, вероятность — примерно 60%. Ничья доступна за 4.41 (23%), триумф москвичей — за 6.01 (17%).

Верите, что «Спартак» не проиграет в основное время? Опция Х2 идет за 2.57.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.09. Обмен голами предложили за 1.80, обратный вариант — за 2.02.

Специалисты не сомневаются, что в финале окажутся парни Сергея Семака: это событие оценили котировкой 1.07. Проход красно-белых представили за 8.50.

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«Зенит» — «Спартак»: прогноз и анализ ответного матча 1/2 финала Кубка России 17 апреля 2024 года

Для Гильермо Абаскаля выходные выдались неприятными: сначала в день рождения всухую влетел последней команде РПЛ — «Сочи» (0:1). А спустя сутки был уволен — хотя, согласно инсайдам, испанец был настроен продолжать работу, а о собственной отставке узнал прямо во время тренировки.

Но у руководства клуба лопнуло терпение: за семь матчей после зимней паузы «Спартак» выиграл только дважды. В четырех из семи встреч красно-белые даже не отличились, в остальных трех разродились шестью голами. Половина из них досталась «Оренбургу» в ответном четвертьфинале Кубка России (3:1). Парочку мячей получило «Динамо» (2:1) — хотя все помнят, что учинить камбэк в дерби Александру Соболеву и компании сильно помог вратарь бело-голубых Игорь Лещук.

Еще один результативный удар «Спартак» нанес в ворота «Зенита» в первом полуфинале Кубка — открыл счет на 12-й минуте, но после перерыва рассыпался. Педро оформил дубль всего за 10 минут и принес питерцам победу.

К ответному поединку красно-белых будет готовить Владимир Слишкович — босниец попал в тренерский штаб по приглашению бывшего спортивного директора клуба Луки Каттани, но не очень-то сработался с Абаскалем. У испанца и его помощника часто возникали конфликты — Слишкович выражал несогласие с решениями Гильермо по игре команды.

Кстати, руководить командой боснийцу уже доводилось — и как раз против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Месяц назад клубы встретились во втором круге РПЛ, и Абаскаль тогда отбывал дисквалификацию. Матч закончился нулевой ничьей.

Сине-бело-голубые чувствуют себя превосходно: после возобновления сезона они еще не проигрывали. В выходные парни Сергея Семака прихлопнули главного конкурента в борьбе за титул — «Краснодар» (2:1). Теперь отрыв от «быков» составляет четыре балла, от замыкающего топ-3 «Динамо» — девять.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Спартак»

В лазарете сине-бело-голубых по-прежнему находится Марио Фернандес, а Данил Круговой переведен в дубль до конца сезона. Москвичи не могут рассчитывать только на зависшего в Дубае Квинси Промеса.

«Зенит» — «Спартак»: статистика личных встреч

В постсоветскую эпоху команды провели между собой 68 поединков: сине-бело-голубые победили 29 раз, москвичи — 20. Еще 19 матчей завершились вничью. В нынешнем сезоне соперники сыграют уже в четвертый раз: помимо первой разборки в полуфинале Кубка России было еще две встречи в РПЛ. Питерцы оказались сильнее на «Лукойл Арене» (3:1), а на «Газпром Арене» разошлись «миром» (0:0).

В последний красно-белые праздновали успех в Санкт-Петербурге почти 12 лет назад — 6 мая 2012 года. «Зенит» еще выступал на «Петровском», Сергей Семак был игроком (и даже забил в тот день), а «Спартак» тренировал Валерий Карпин. Гости дважды уступали в счете, но сравнивали благодаря голам Динияра Билялетдинова и Эммануэля Эменике. А решающий мяч на счету легендарного Рафаэла Кариоки.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

Потеря Квинси Промеса оказалась для москвичей слишком фатальной: за семь игр после зимней паузы они выжали всего шесть голов. В четырех встречах даже не отличились, а в выходные не смогли поразить ворота последней команды РПЛ — «Сочи».

Беззубость в нападении вписывается и в общий тренд противостояния с «Зенитом»: Александр Соболев и компания огорчили сине-бело-голубых лишь в одном из четырех предыдущих поединков на «Газпром Арене». Месяц назад разборка соперников в Санкт-Петербурге завершилась нулевой ничьей — Гильермо Абаскаля, кстати, на скамейке тогда не было, тренер отбывал дисквалификацию. Так что атаку красно-белых не разморозит даже отставка испанца.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» не забьет за 2.25.

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