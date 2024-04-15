«Спартак» уволил Абаскаля, чтобы встряхнуть команду перед ответкой с «Зенитом» в Кубке. Но красно-белых это не спасет
17 апреля «Зенит» примет «Спартак» в ответном полуфинальном поединке Кубка России на этапе Пути РПЛ. Он состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 19.30 мск. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 19.00 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.25 мск. Также трансляция будет доступна на сайте букмекерской компании Winline. Первая игра завершилась победой сине-бело-голубых (2:1).
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» 17 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев фаворитами. Победу «Зенита» по итогам 90 минут можно взять с коэффициентом 1.55, вероятность — примерно 60%. Ничья доступна за 4.41 (23%), триумф москвичей — за 6.01 (17%).
Верите, что «Спартак» не проиграет в основное время? Опция Х2 идет за 2.57.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.09. Обмен голами предложили за 1.80, обратный вариант — за 2.02.
Специалисты не сомневаются, что в финале окажутся парни Сергея Семака: это событие оценили котировкой 1.07. Проход красно-белых представили за 8.50.
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«Зенит» — «Спартак»: прогноз и анализ ответного матча 1/2 финала Кубка России 17 апреля 2024 года
Для Гильермо Абаскаля выходные выдались неприятными: сначала в день рождения всухую влетел последней команде РПЛ — «Сочи» (0:1). А спустя сутки был уволен — хотя, согласно инсайдам, испанец был настроен продолжать работу, а о собственной отставке узнал прямо во время тренировки.
Но у руководства клуба лопнуло терпение: за семь матчей после зимней паузы «Спартак» выиграл только дважды. В четырех из семи встреч красно-белые даже не отличились, в остальных трех разродились шестью голами. Половина из них досталась «Оренбургу» в ответном четвертьфинале Кубка России (3:1). Парочку мячей получило «Динамо» (2:1) — хотя все помнят, что учинить камбэк в дерби Александру Соболеву и компании сильно помог вратарь бело-голубых Игорь Лещук.
Еще один результативный удар «Спартак» нанес в ворота «Зенита» в первом полуфинале Кубка — открыл счет на 12-й минуте, но после перерыва рассыпался. Педро оформил дубль всего за 10 минут и принес питерцам победу.
К ответному поединку красно-белых будет готовить Владимир Слишкович — босниец попал в тренерский штаб по приглашению бывшего спортивного директора клуба Луки Каттани, но не очень-то сработался с Абаскалем. У испанца и его помощника часто возникали конфликты — Слишкович выражал несогласие с решениями Гильермо по игре команды.
Кстати, руководить командой боснийцу уже доводилось — и как раз против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Месяц назад клубы встретились во втором круге РПЛ, и Абаскаль тогда отбывал дисквалификацию. Матч закончился нулевой ничьей.
Сине-бело-голубые чувствуют себя превосходно: после возобновления сезона они еще не проигрывали. В выходные парни Сергея Семака прихлопнули главного конкурента в борьбе за титул — «Краснодар» (2:1). Теперь отрыв от «быков» составляет четыре балла, от замыкающего топ-3 «Динамо» — девять.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Спартак»
В лазарете сине-бело-голубых по-прежнему находится Марио Фернандес, а Данил Круговой переведен в дубль до конца сезона. Москвичи не могут рассчитывать только на зависшего в Дубае Квинси Промеса.
«Зенит» — «Спартак»: статистика личных встреч
В постсоветскую эпоху команды провели между собой 68 поединков: сине-бело-голубые победили 29 раз, москвичи — 20. Еще 19 матчей завершились вничью. В нынешнем сезоне соперники сыграют уже в четвертый раз: помимо первой разборки в полуфинале Кубка России было еще две встречи в РПЛ. Питерцы оказались сильнее на «Лукойл Арене» (3:1), а на «Газпром Арене» разошлись «миром» (0:0).
В последний красно-белые праздновали успех в Санкт-Петербурге почти 12 лет назад — 6 мая 2012 года. «Зенит» еще выступал на «Петровском», Сергей Семак был игроком (и даже забил в тот день), а «Спартак» тренировал Валерий Карпин. Гости дважды уступали в счете, но сравнивали благодаря голам Динияра Билялетдинова и Эммануэля Эменике. А решающий мяч на счету легендарного Рафаэла Кариоки.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»
Потеря Квинси Промеса оказалась для москвичей слишком фатальной: за семь игр после зимней паузы они выжали всего шесть голов. В четырех встречах даже не отличились, а в выходные не смогли поразить ворота последней команды РПЛ — «Сочи».
Беззубость в нападении вписывается и в общий тренд противостояния с «Зенитом»: Александр Соболев и компания огорчили сине-бело-голубых лишь в одном из четырех предыдущих поединков на «Газпром Арене». Месяц назад разборка соперников в Санкт-Петербурге завершилась нулевой ничьей — Гильермо Абаскаля, кстати, на скамейке тогда не было, тренер отбывал дисквалификацию. Так что атаку красно-белых не разморозит даже отставка испанца.
Рекомендуемая ставка: «Спартак» не забьет за 2.25.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|2 : 1
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|0 : 1
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|2 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6