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«ПСЖ» — «Барселона»: где смотреть матч Лиги чемпионов 10 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» 10 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Getty Images

10 апреля «Барселона» приедет в гости к «ПСЖ» в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча на арене «Парк-де-Пренс» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» стартует в 21.55 мск. Команды рассудит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.

Лига чемпионов. 1/4 финала
10 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Барселона

Хозяева — фавориты, считают аналитики из букмекерской компании Winline. На успех команды Луиса Энрике они дали коэффициент 1.99, что соответствует 50% вероятности. Ничья оценена в 3.90 (24%), триумф «Барсы» — в 3.70 (26%).

Вы можете угадать будущего полуфиналиста. На выход парижан в следующую стадию предложена котировка 1.78, а на их соперников — 2.13.

ТБ 2.5 в предстоящем матче доступен за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20.

Сделать ставку на «Барсу» с форой (0) можно за 2.65, на «ПСЖ» — за 1.48.

Игроки &laquo;Боруссии&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Баварией&raquo;. «Атлетико» и «Боруссия» обескровлены в атаке. Мален травмирован, а Гризманн и Мората в плохой форме

Первый гол матча в исполнении «Парижа» идет за 1.69, каталонцев — за 2.35.

Обмен забитыми мячами можно взять за 1.58, обратный рынок — за 2.41.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов из Winline, — ничья 1:1 за 6.40.

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Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Атлетико» — «Боруссия»: где смотреть матч Лиги чемпионов 10 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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