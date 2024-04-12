«Ливерпуль» лишился статуса фаворита Лиги Европы после разгрома от «Аталанты»

«Ливерпуль» потерпел сокрушительное поражение от «Аталанты» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Английский клуб, считавшийся до этой встречи главным фаворитом турнира, сенсационно пропустил три безответных мяча (0:3).

Теперь лучшие шансы на победу в турнире в результате неудачи «Ливерпуля» и триумфа над «Вест Хэмом» (2:0) у «Байера». Его успех оценивается коэффициентом 2.10. Вторым претендентом стала «Аталанта» (6.00), третьим — «Рома» (8.00). Команда Юргена Клоппа теперь только четвертая — 11.0.

«Бенфика», несмотря на домашнюю победу над «Марселем» (2:1), считается лишь пятым фаворитом ЛЕ (13.0). Такой же коэффициент доступен на выигрыш «Милана». Котировки 26.0 и 34.0 предложены на «Вест Хэм» и «Марсель».

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