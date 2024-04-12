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Сегодня, 01:40

«Ливерпуль» лишился статуса фаворита Лиги Европы после разгрома от «Аталанты»

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Ливерпуль» потерпел сокрушительное поражение от «Аталанты» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Английский клуб, считавшийся до этой встречи главным фаворитом турнира, сенсационно пропустил три безответных мяча (0:3).

Александр Соболев. Отсутствие Лещука в воротах «Сочи» — проблема для «Спартака». В четырех матчах на «Фиште» у красно-белых всего один гол

Теперь лучшие шансы на победу в турнире в результате неудачи «Ливерпуля» и триумфа над «Вест Хэмом» (2:0) у «Байера». Его успех оценивается коэффициентом 2.10. Вторым претендентом стала «Аталанта» (6.00), третьим — «Рома» (8.00). Команда Юргена Клоппа теперь только четвертая — 11.0.

«Бенфика», несмотря на домашнюю победу над «Марселем» (2:1), считается лишь пятым фаворитом ЛЕ (13.0). Такой же коэффициент доступен на выигрыш «Милана». Котировки 26.0 и 34.0 предложены на «Вест Хэм» и «Марсель».

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«Ливерпуль» — «Аталанта»: где смотреть матч Лиги Европы 11 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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