«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: лондонцы победили всухую в двух подряд визитах на «Молинью»
20 апреля «Вулверхэмптон» примет «Арсенал» в 34-м туре АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Молинью» и начнется в 21.30 по московскому времени. Главный арбитр — Пол Тирни. Игру в России не покажут.
Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе лондонцев: на «Арсенал» предложили котировку 1.40, это около 67% вероятности. Успех «волков» оценили в 7.80 (13%). Ничья идет за 5.00 (20%).
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.29. Соперники преодолели «верх» по голам в трех из пяти предыдущих поединков.
«Обе забьют» дали за 1.83, обратный рынок доступен за 1.97.
Наиболее ожидаемый счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «канониров». Этот результат представили с коэффициентом 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал»
«Волки» вряд ли покусают парней Микеля Артеты. Лондонцы не пропустили в пяти выездных поединках АПЛ подряд. Да и в двух предыдущих визитах на «Молинью» выиграли всухую (1:0 и 2:0). За последнюю неделю «канониры» получили подножку в борьбе за титул и вылетели из Лиги чемпионов, поэтому к разборке с командой Гэри О'Нила подойдут максимально собранными.
Рекомендуемая ставка: «Вулверхэмптон» не забьет за 2.11.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6