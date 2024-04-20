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«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: лондонцы победили всухую в двух подряд визитах на «Молинью»

Прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал» 20 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Томми Дойл и Габриэл Жезус («Арсенал» — «Вулверхэмптон»).
Фото Getty Images

20 апреля «Вулверхэмптон» примет «Арсенал» в 34-м туре АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Молинью» и начнется в 21.30 по московскому времени. Главный арбитр — Пол Тирни. Игру в России не покажут.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
20 апр, 21:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
Арсенал

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе лондонцев: на «Арсенал» предложили котировку 1.40, это около 67% вероятности. Успех «волков» оценили в 7.80 (13%). Ничья идет за 5.00 (20%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.29. Соперники преодолели «верх» по голам в трех из пяти предыдущих поединков.

«Обе забьют» дали за 1.83, обратный рынок доступен за 1.97.

Наиболее ожидаемый счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «канониров». Этот результат представили с коэффициентом 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

«Волки» вряд ли покусают парней Микеля Артеты. Лондонцы не пропустили в пяти выездных поединках АПЛ подряд. Да и в двух предыдущих визитах на «Молинью» выиграли всухую (1:0 и 2:0). За последнюю неделю «канониры» получили подножку в борьбе за титул и вылетели из Лиги чемпионов, поэтому к разборке с командой Гэри О'Нила подойдут максимально собранными.

Рекомендуемая ставка: «Вулверхэмптон» не забьет за 2.11.

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Футбол
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ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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ЦСКА — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 20 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Локомотив

 9
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Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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