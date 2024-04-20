20 апреля «Вулверхэмптон» примет «Арсенал» в 34-м туре АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Молинью» и начнется в 21.30 по московскому времени. Главный арбитр — Пол Тирни. Игру в России не покажут.

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе лондонцев: на «Арсенал» предложили котировку 1.40, это около 67% вероятности. Успех «волков» оценили в 7.80 (13%). Ничья идет за 5.00 (20%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.29. Соперники преодолели «верх» по голам в трех из пяти предыдущих поединков.

«Обе забьют» дали за 1.83, обратный рынок доступен за 1.97.

Наиболее ожидаемый счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «канониров». Этот результат представили с коэффициентом 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

«Волки» вряд ли покусают парней Микеля Артеты. Лондонцы не пропустили в пяти выездных поединках АПЛ подряд. Да и в двух предыдущих визитах на «Молинью» выиграли всухую (1:0 и 2:0). За последнюю неделю «канониры» получили подножку в борьбе за титул и вылетели из Лиги чемпионов, поэтому к разборке с командой Гэри О'Нила подойдут максимально собранными.

Рекомендуемая ставка: «Вулверхэмптон» не забьет за 2.11.

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