11 апреля Алексей Миранчук вместе с партнерами по «Аталанте» приедет в гости к «Ливерпулю» в первой четвертьфинальной игре Лиги Европы. Встреча состоится на стадионе «Энфилд» и стартует в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Халил Мелер из Турции. Телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru начнут прямую трансляцию с 21.45 мск.

По мнению аналитиков из Winline, хозяева — безоговорочные фавориты матча: победу «Ливерпуля» предложили с коэффициентом 1.34, что составляет примерно 71% вероятности. Успех команды Джанпьеро Гасперини идет за 8.40 (12%). Котировка на ничью — 5.80 (17%).

Через неделю соперникам предстоит ответная игра в Бергамо, но вы можете выбрать участника полуфинала уже сейчас: итоговый проход парней Юргена Клоппа оценили в 1.22, «Аталанты» — в 4.50.

Тотал больше трех мячей доступен за 1.66, ТМ 3 — за 2.18. Опция «обе забьют» представлена за 1.71, обратный вариант — за 2.13.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 2:0 в пользу красных. Финиш встречи с таким счетом дали за 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Аталанта»

История противостояния соперников насчитывает всего две разборки — случились они на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 и закончились сухими победами команды Юргена Клоппа (5:0 в Бергамо и 2:0 на «Энфилде»). На этот раз существуют большие сомнения, что мерсисайдцы сохранят ворота в неприкосновенности: красные не играли на ноль со 2 марта и пропустили в семи матчах подряд. В 1/8 финала «Ливерпуль» разнес «Спарту», но все равно получил по пробоине от пражан в каждой встрече (6:1 и 6:1).

«Аталанта» в 2024-м провела 17 поединков и не отличилась только в двух из них — против лидера серии А «Интера» (0:4) и против «Фиорентины» в первом полуфинале Кубка Италии. В атаке бергамасков блистают Шарль де Кетеларе, Тен Копмейнерс, Адемола Лукман и Джанлука Скамакка. Лидер по результативным действиям в Лиге Европы — Алексей Миранчук с четырьмя ассистами. Легко хозяевам точно не будет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.85.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!