Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Ливерпуль» — «Аталанта»: Миранчук и компания приехали на «Энфилд» не ради экскурсии

Прогноз на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта» 11 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Миранчук («Аталанта»).
Фото Getty Images

11 апреля Алексей Миранчук вместе с партнерами по «Аталанте» приедет в гости к «Ливерпулю» в первой четвертьфинальной игре Лиги Европы. Встреча состоится на стадионе «Энфилд» и стартует в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Халил Мелер из Турции. Телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru начнут прямую трансляцию с 21.45 мск.

Лига Европы. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Аталанта

По мнению аналитиков из Winline, хозяева — безоговорочные фавориты матча: победу «Ливерпуля» предложили с коэффициентом 1.34, что составляет примерно 71% вероятности. Успех команды Джанпьеро Гасперини идет за 8.40 (12%). Котировка на ничью — 5.80 (17%).

Через неделю соперникам предстоит ответная игра в Бергамо, но вы можете выбрать участника полуфинала уже сейчас: итоговый проход парней Юргена Клоппа оценили в 1.22, «Аталанты» — в 4.50.

Тотал больше трех мячей доступен за 1.66, ТМ 3 — за 2.18. Опция «обе забьют» представлена за 1.71, обратный вариант — за 2.13.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 2:0 в пользу красных. Финиш встречи с таким счетом дали за 7.00.

Ромелу Лукаку и&nbsp;Оливье Жиру (&laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Милан&raquo;). «Милан» и «Рома» — самые веселые команды серии А. Теперь Лукаку и Жиру разберутся в 1/4 Лиги Европы

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Аталанта»

История противостояния соперников насчитывает всего две разборки — случились они на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 и закончились сухими победами команды Юргена Клоппа (5:0 в Бергамо и 2:0 на «Энфилде»). На этот раз существуют большие сомнения, что мерсисайдцы сохранят ворота в неприкосновенности: красные не играли на ноль со 2 марта и пропустили в семи матчах подряд. В 1/8 финала «Ливерпуль» разнес «Спарту», но все равно получил по пробоине от пражан в каждой встрече (6:1 и 6:1).

«Аталанта» в 2024-м провела 17 поединков и не отличилась только в двух из них — против лидера серии А «Интера» (0:4) и против «Фиорентины» в первом полуфинале Кубка Италии. В атаке бергамасков блистают Шарль де Кетеларе, Тен Копмейнерс, Адемола Лукман и Джанлука Скамакка. Лидер по результативным действиям в Лиге Европы — Алексей Миранчук с четырьмя ассистами. Легко хозяевам точно не будет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.85.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
В Хабаровске возбудили дело из-за валютных операций на более чем 51 млн рублей
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
На Чукотке нашли тело провалившейся под лед девочки
Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз на матч Кубка Гагарина 11 апреля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости