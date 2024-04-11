«Ливерпуль» — «Аталанта»: Миранчук и компания приехали на «Энфилд» не ради экскурсии
11 апреля Алексей Миранчук вместе с партнерами по «Аталанте» приедет в гости к «Ливерпулю» в первой четвертьфинальной игре Лиги Европы. Встреча состоится на стадионе «Энфилд» и стартует в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Халил Мелер из Турции. Телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru начнут прямую трансляцию с 21.45 мск.
По мнению аналитиков из Winline, хозяева — безоговорочные фавориты матча: победу «Ливерпуля» предложили с коэффициентом 1.34, что составляет примерно 71% вероятности. Успех команды Джанпьеро Гасперини идет за 8.40 (12%). Котировка на ничью — 5.80 (17%).
Через неделю соперникам предстоит ответная игра в Бергамо, но вы можете выбрать участника полуфинала уже сейчас: итоговый проход парней Юргена Клоппа оценили в 1.22, «Аталанты» — в 4.50.
Тотал больше трех мячей доступен за 1.66, ТМ 3 — за 2.18. Опция «обе забьют» представлена за 1.71, обратный вариант — за 2.13.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 2:0 в пользу красных. Финиш встречи с таким счетом дали за 7.00.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Аталанта»
История противостояния соперников насчитывает всего две разборки — случились они на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 и закончились сухими победами команды Юргена Клоппа (5:0 в Бергамо и 2:0 на «Энфилде»). На этот раз существуют большие сомнения, что мерсисайдцы сохранят ворота в неприкосновенности: красные не играли на ноль со 2 марта и пропустили в семи матчах подряд. В 1/8 финала «Ливерпуль» разнес «Спарту», но все равно получил по пробоине от пражан в каждой встрече (6:1 и 6:1).
«Аталанта» в 2024-м провела 17 поединков и не отличилась только в двух из них — против лидера серии А «Интера» (0:4) и против «Фиорентины» в первом полуфинале Кубка Италии. В атаке бергамасков блистают Шарль де Кетеларе, Тен Копмейнерс, Адемола Лукман и Джанлука Скамакка. Лидер по результативным действиям в Лиге Европы — Алексей Миранчук с четырьмя ассистами. Легко хозяевам точно не будет.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5