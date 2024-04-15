Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Челси» — «Эвертон»: лондонцы пропустили дважды или больше в семи матчах подряд

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Эвертон» 15 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Коул Палмер («Челси»).
Фото Getty Images

15 апреля «Челси» примет «Эвертон» в 33-м туре АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Пол Тирни. Игру в России не покажут.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
15 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Эвертон

Аналитики букмекерской компании Winline ждут победы хозяев: на «Челси» предложили котировку 1.74, это около 55% вероятности. Успех «Эвертона» оценили в 4.40 (22%). Ничья идет за близкие 4.30 (23%).

Тотал больше трех мячей можно взять за 1.88, ТМ 3 — за 1.93. Предыдущая встреча соперников на «Стэмфорд Бридж» получилась результативной (2:2).

Рынок «обе забьют» представили с коэффициентом за 1.53, обратный вариант доступен за 2.45.

Четыре наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, итога поединка указывают на ничью или выигрыш лондонцев:

  • 1:1 и 2:1 — за 7.20 и 7.40;
  • 2:0 и 1:0 — за 8.80.
Килиан Мбаппе и&nbsp;Роберт Левандовски (&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;). Мбаппе и Левандовски готовят пушки к новой разборке. «Барселону» и «ПСЖ» ждет результативный вечер

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Эвертон»

Парни Маурисио Почеттино приучили к тому, что с ними не бывает скучно: в семи последних играх с их участием влетело четыре мяча или больше. Пять из этих поединков прошли на «Стэмфорд Бридж». Прошлый визит «ирисок» в Лондон тоже обернулся ожесточенной перестрелкой (2:2). На неделе ливерпульцы пострадали от очередного снятия очков и опустились ближе к зоне вылета. Команде Шона Дайча есть за что сражаться, поэтому ждем очередного результативного перформанса.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.34.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Челси
ФК Эвертон
0
Читайте также
Politico назвала причину отказа Байдена выступать с обращением после атаки Ирана
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
Медведчук назвал Зеленского причиной разрушения Украины
Суд арестовал имущество министра ЖКХ Новосибирской области на 14 млн
Популярное видео
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кадис» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 13 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 0 : 1
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости