«Челси» — «Эвертон»: лондонцы пропустили дважды или больше в семи матчах подряд
15 апреля «Челси» примет «Эвертон» в 33-м туре АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Пол Тирни. Игру в России не покажут.
Аналитики букмекерской компании Winline ждут победы хозяев: на «Челси» предложили котировку 1.74, это около 55% вероятности. Успех «Эвертона» оценили в 4.40 (22%). Ничья идет за близкие 4.30 (23%).
Тотал больше трех мячей можно взять за 1.88, ТМ 3 — за 1.93. Предыдущая встреча соперников на «Стэмфорд Бридж» получилась результативной (2:2).
Рынок «обе забьют» представили с коэффициентом за 1.53, обратный вариант доступен за 2.45.
Четыре наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, итога поединка указывают на ничью или выигрыш лондонцев:
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Эвертон»
Парни Маурисио Почеттино приучили к тому, что с ними не бывает скучно: в семи последних играх с их участием влетело четыре мяча или больше. Пять из этих поединков прошли на «Стэмфорд Бридж». Прошлый визит «ирисок» в Лондон тоже обернулся ожесточенной перестрелкой (2:2). На неделе ливерпульцы пострадали от очередного снятия очков и опустились ближе к зоне вылета. Команде Шона Дайча есть за что сражаться, поэтому ждем очередного результативного перформанса.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.34.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|2 : 1
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|0 : 1
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|2 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6