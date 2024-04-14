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«Боруссия» и «Атлетико» размялись в Мадриде и организуют перестрелку в Дортмунде. Для этого «индейцам» даже не понадобится Депай

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико» 16 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Мемфис Депай («Атлетико»).
Фото Getty Images
Антуан Гризманн и Альваро Мората на двоих забили 41 мяч во всех турнирах.

16 апреля в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов сойдутся дортмундская «Боруссия» и «Атлетико». Поединок состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.55 мск. Первая игра завершилась победой мадридцев (2:1).

Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апр, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Атлетико

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Атлетико» 16 апреля 2024 года

Эксперты букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам: взять триумф «Боруссии» можно с коэффициентом 2.20, что составляет около 43% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.10 (31%), на ничью предложена близкая котировка 3.60 (26%).

Знаете, кто пробьется в полуфинал? Тогда поставьте на исход двухматчевого противостояния. Успех мадридцев дан за 1.47, проход «Боруссии» оценен в 2.70.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.20.

Обмен результативными ударами идет за 1.55, обратный рынок — за 2.45.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот итог аналитики из ФОНБЕТ выставили коэффициент 7.50.

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«Боруссия» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 16 апреля 2024 года

Команда Эдина Терзича проводит очень неровный сезон. В бундеслиге дортмундцы идут лишь на пятой строчке. Они имеют одинаковое количество очков с замыкающим топ-4 «Лейпцигом» и борются за путевку в Лигу чемпионов, но отстают от лидирующей тройки на семь баллов. Кубок Германии черно-желтые покинули в декабре после поражения от «Штутгарта» (0:2).

В 2024-м «Боруссия» провела 16 встреч во всех турнирах, в 10 из которых выиграла (в том числе у «Баварии» в гостях две недели назад — 2:0). Еще три матча парни Терзича свели вничью и в трех уступили. Причем две неудачи случились на прошлой неделе с разницей в четыре дня. В позапрошлом туре бундеслиги уступили «Штутгарту» (0:1), а в 1/4 финала Лиги чемпионов — «Атлетико» (1:2).

На групповом этапе главного еврокубка «Боруссия» взяла первую строчку в квартете с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом». Марко Ройс и партнеры ни разу не справились только с парижанами (0:2, 1:1). В 1/8 финала «Дортмунд» разобрался с ПСВ (1:1, 2:0).

Главный снайпер коллектива Терзича — Дониелл Мален (13+5 во всех турнирах). Лучшие по гол+пас — Юлиан Брандт (8+14) и Никлас Фюллькруг (12+10). Четверку полезнейших игроков атаки замыкает великий Марко Ройс — у ветерана 7+7.

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«Атлетико» тоже не блещет в Испании в этом сезоне. Парни Диего Симеоне идут на четвертом месте в ла лиге, отставание от лидирующей тройки составляет семь баллов. В топе самых результативных команд турнира Антуан Гризманн и компания тоже четвертые (59 забитых мячей).

В 2024 году дела у «Атлетико» складываются похуже: восемь поражений, две ничьих и 12 побед в 22 матчах. Причем последние два месяца — особенно тяжелые. За 14 поединков выиграли только шесть раз и столько же уступили.

В Кубке Испании — тоже неудача: в полуфинале «индейцы» дважды влетели «Атлетику» (0:1, 0:3), который в итоге завоевал трофей.

В Лиге чемпионов команда Симеоне выступает намного успешнее. Мадридцы уверенно стали первыми в группе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком». «Атлетико» прошел дистанцию без поражений, а разница мячей составила 17:6. Особенно пострадали шотландцы, которые получили шесть безответных голов на «Метрополитано».

В 1/8 турнира «индейцы» довольно неожиданно выбили «Интер», который в серии А топчет любого конкурента. Нерадзурри были сильнее в Милане (1:0) и даже открыли счет в Мадриде. Но через две минуты Антуан Гризманн сравнял, а за три минуты до конца основного времени Мемфис Депай забил второй и перевел игру в овертайм. Дело дошло до серии пенальти, в которой повезло «Атлетико» (3:2).

Лучший бомбардир команды Симеоне — Антуан Гризманн (21+8 во всех турнирах). Француз еще и лидер по системе «гол+пас». На втором месте — Альваро Мората (20+4). У «Атлетико» вся команда хорошо выступает в завершении — сразу шестеро футболистов набрали 11 результативных очков и больше.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Боруссия» — «Атлетико»

У «Боруссии» из-за повреждений не сыграют Абдулай Камара и Рами Бенсебаини. Дисквалификаций у дортмундцев нет.

У мадридцев из-за травм недоступны четверо. Витоло и Тома Лемар — давние пациенты, которые пропустили сезон. А вот потеря Мемфиса Депая лишает Симеоне вариантов для усиления атаки. Кроме того, из-за перебора желтых карточек не сыграет Самуэл Лино.

«Боруссия» — «Атлетико»: статистика личных встреч

В XXI веке соперники встречались три раза, учитывая матч недельной давности. В розыгрыше Лиги чемпионов-2018/19 команды обменялись домашними победами на групповом этапе (4:0 на «Сигнал Идуна Парк» и 2:0 на «Метрополитано»). В итоге набрали поровну очков и вышли в плей-офф — дортмундцы с первой строчки. Но и те и другие вылетели уже в 1/8 финала.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Атлетико»

Обе команды показывают довольно результативный футбол. У «Боруссии» четверо игроков регулярно забивают и способны решить эпизод. У «Атлетико» таких исполнителей аж шестеро. Мадридцы потеряли Депая, но у них все равно достаточно атакующего потенциала. К тому же «Боруссия» должна отыгрываться, а у гостей не будет основного левого защитника Самуэля Лино. А еще парни Симеоне пробили «верх» по голам в семи из восьми недавних встреч.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.67.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 0 : 1
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Кр. Советов – Рубин
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