Прямая трансляция матча «мастерса» в Монте-Карло Гаэль Монфис — Даниил Медведев 10 апреля 2024 года

10 апреля Даниил Медведев во втором круге «мастерса» в Монте-Карло сыграет с Гаэлем Монфисом. Встреча между россиянином и французом стартует не ранее 15.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана в букмекерской компании Winline. Счет личных встреч неожиданный — 2-1 в пользу Монфиса.

При этом аналитики букмекерской компании Winline считают Медведева фаворитом матча. На победу россиянина предложено поставить за коэффициент 1.39, вероятность этого исхода — примерно 72%. Успех его соперника котируется за 3.05 (28%).

Тотал больше 22.5 гейма можно оформить за 2.02, ТМ 22.5 — за 1.78.

Победа Медведева с форой (-3.5) гейма доступна за 1.89, триумф Монфиса с гандикапом (+3.5) — за 1.91.

Если Гаэль выиграет хотя бы один сет, сыграет пари за 1.74.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу российского игрока за 2.05.

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