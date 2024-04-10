10 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» столкнется с «Барселоной». Игра состоится на арене «Парк-де-Пренс» в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 21.55 мск. Встречу обслужит английская бригада судей во главе с Энтони Тэйлором.

Аналитики компании Winline назвали хозяев фаворитами поединка. На победу «ПСЖ» можно поставить с коэффициентом 1.99, что составляет около 50% вероятности. Ничья оценена в 3.90 (24%), а успех «Барсы» — в 3.70 (26%).

Вы можете угадать будущего полуфиналиста. На выход парижан в следующую стадию предложена котировка 1.78, а на их соперников — 2.13.

ТБ 2.5 в предстоящем матче доступен за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20.

Обмен результативными ударами можно взять за 1.58, обратный рынок — за 2.41.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов из Winline, — 1:1 за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Барселона»

Парижане — явные фавориты. Они победили в девяти из 12 последних домашних поединков в Лиге чемпионов, а проиграли только раз. «Сен-Жермен» не пропустил больше одного мяча в девяти из 10 прошлых игр дома. Зато в восьми играх подряд «ПСЖ» забил соперникам. К игре с «Барселоной» Энрике дал отдых всем лидерам, включая Мбаппе, что в положительную сторону скажется на шансах хозяев. Каталонцы же проиграли шесть из 10 последних выездных встреч в ЛЧ — в Париже им будет очень тяжело.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» за 1.99.

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