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Чемпионат мира-2018
11 янв 21:00
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«Каннаваро смущали три дня на подготовку к России. Польша вышла на Пирло». В Италии объяснили, почему Фабио отказался возглавить нашего соперника

Интервью журналиста Маурицио Ничиты, который давно знаком с братьями Каннаваро — Фабио и Паоло.
Чемпионат мира-2018
22 дек 2021 13:30
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«Дзюба понимает, что он не хуже других. Сколько он забил? А Смолов, а Сергеев?» Орлов — о словах форварда «Зенита» про сборную

Известный комментатор Геннадий Орлов — о словах форварда Артема Дзюбы о возможном возвращении в сборную России.
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