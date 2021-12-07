Главные новости
3 фев 19:00
99
Авторская колонка известного тележурналиста — о личности нового главного тренера национальной команды Польши.
Новости
Статьи
14:00
73
«Ходи и оборачивайся». Захарян — как он изменился за год: футбол, ценности, деньги, хайп
Интервью с самым перспективным футболистом России.
2 фев 05:40
77
Барриос и Колумбия все дальше от чемпионата мира, Суарес обогнал Месси, Бальбуэна и Алонсо не остановили Бразилию
Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.
1 фев 00:00
316
«Хочу, чтобы Россия и Украина встретились на ЧМ-2022 — сборная Карпина проиграет». Интервью украинца из «Динамо», который полюбил Москву
Иван Ордец рассказал о крутости Смолова, встрече с Фонсекой и хейте.
31 янв 18:30
51
В стыке с Россией Польшей будет руководить тренер, который побеждал «Спартак» в Лиге Европы. А еще обещает вернуть в состав Шиманьски
Кто такой Чеслав Михневич.
31 янв 14:15
2
Бразилия — Парагвай: команда Тите одержит непростую победу над аутсайдером
Парагвай не побеждает бразильцев в гостях больше десяти лет.
31 янв 12:00
282
«Забил 15 в прошлом году, а теперь — ни одного. На месте фанатов я тоже был бы зол». Ларссон — о смене тренера, голевой засухе и рождении сына
Большое интервью спартаковца «СЭ».
31 янв 10:15
11
Аргентина — Колумбия: Фалькао приедет, но не поможет
«Кофейщики» не побеждают и не забивают в отборах к ЧМ в гостях у бело-голубых с 1997 года.
30 янв 10:15
3
Мексика — Коста-Рика: статистика в пользу ставки с коэффициентом 4.50
Фаворит не сможет победить в важном матче отбора.
30 янв 00:00
104
Канада как никогда близка к первому за 36 лет выходу на ЧМ. «Кленовых» тащат в Катар звезда «Баварии» и один из лучших форвардов Франции
Откуда появилось такое поколение?
28 янв 05:30
48
Судья отменил два удаления Алиссона, Бразилия могла проиграть безумный матч в Кито, Аргентина продлила суперсерию без Месси
Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.
27 янв 10:15
6
Колумбия — Перу: кафетерос не отдадут гостям путевку на ЧМ-2022
Инки побеждали соперника лишь раз за последний 21 год.
26 янв 18:15
1
Парагвай — Уругвай: Кавани и Суарес опять останутся без голов
Обе сборные давно не побеждали.
26 янв 17:10
52
Посмотрели новый фильм о Неймаре: он плакал в раздевалке «Барсы», увидели пьяного Месси, познакомились с сыном бразильца
Документалка от Netflix раскрывает тайны жизни Неймара и его окружения.
26 янв 14:15
1
Чили — Аргентина: «Альбиселесте» и без Месси продолжит погоню за рекордом Италии
Команда Скалони не проигрывает 27 матчей, у «Скуадры адзурры» было 37 встреч.
26 янв 10:15
2
Эквадор — Бразилия: хозяева воспользуются отсутствием Неймара
29-летний форвард — лучший бомбардир бразильцев с семью голами.
23 янв 22:10
76
«Шевченко взяли только потому, что наш президент знает русский». Что говорят о назначении украинца в сборную Польши
Не все поляки в восторге.
22 янв 22:00
417
Геннадий Орлов: «Шнур со своими клипами попал в точку. Потрясающая сатира!»
Новая рубрика «СЭ» — 15 вопросов о спорте и не только. Очередной герой — знаменитый телекомментатор.
22 янв 14:05
368
«Дзюба готов пойти навстречу сборной? Странная формулировка — пусть тренируется и играет». Интервью Валерия Карпина
Главный тренер сборной России — о трансфере Смолова, Миранчуке и Польше.
22 янв 00:00
90
Многие не поняли поступка Дзюбы. В 1997-м на ответный «стык» с Италией не приехали четыре сборника
Загадочная история из жизни сборной России 90-х годов.
20 янв 18:20
86
Шок-проблема Катара-2022: отсутствие жилья! Уже сейчас номер в Дохе невозможно забронировать
В ноябре страну ждет туристический коллапс.
11 янв 21:00
78
«Каннаваро смущали три дня на подготовку к России. Польша вышла на Пирло». В Италии объяснили, почему Фабио отказался возглавить нашего соперника
Интервью журналиста Маурицио Ничиты, который давно знаком с братьями Каннаваро — Фабио и Паоло.
1 янв 12:00
62
Вспоминаем лучший гол в истории чемпионатов мира. Бергкамп роскошно забил Аргентине, хотя вообще не должен был играть
Чемпионат мира-1998 — готовая коллекция легендарных событий.
28 дек 2021 21:30
124
Скандал в сборной Польши: за три месяца до матча с Россией сбегает главный тренер. Для Карпина это плюс
«СЭ» рассказывает о перестановках у нашего ближайшего соперника.
22 дек 2021 13:30
144
«Дзюба понимает, что он не хуже других. Сколько он забил? А Смолов, а Сергеев?» Орлов — о словах форварда «Зенита» про сборную
Известный комментатор Геннадий Орлов — о словах форварда Артема Дзюбы о возможном возвращении в сборную России.
22 дек 2021 13:15
104
Дзюба готов вернуться в сборную. Карпину предстоит сложнейшее решение
На кону путевка в Катар.
21 дек 2021 08:30
10
Поражения сборной, огонь на Евро, разгром «Спартака»: 10 главных матчей 2021 года
Время подводить итоги.
21 дек 2021 00:00
214
Совет Роналду, СМС от Моуринью, благодарность Черчесову. Большое интервью Дениса Черышева
Игорь Рабинер полтора часа беседовал на базе «Валенсии» с одним из героев ЧМ-2018.
18 дек 2021 21:45
55
Катар отказался от натурализации игроков, выиграл Кубок Азии-2019 и готов удивить на ЧМ-2022 местными талантами. Все это — результат работы суперакадемии
Теперь уже не завозят футболистов пачками.
18 дек 2021 13:00
179
УЕФА хочет создать свою Суперлигу для сборных. Это будет альтернативный чемпионат мира
Холодная война между Европой и ФИФА продолжается.
16 дек 2021 21:25
247
Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Но без квалификации на ЧМ-2022 это будет бессмысленный турнир
Игры с Исландией, Израилем и Албанией будут иметь значение только в одном случае.
15 дек 2021 18:00
57
К чему приведет Fan ID? Зачем Карпин думал об уходе? Результаты сборной — провал? Отвечает Александр Дюков
Пресс-конференция президента РФС.
8 дек 2021 15:00
63
Месси правда обогнал Пеле, а Криштиану — лучший бомбардир в истории? Ответ — все сложно
Попробовали разобраться в цифрах.
8 дек 2021 12:10
132
«Карпина с Дзюбой помирит матч с Польшей». Кирилл Набутов — о России в стыках, «Зените» и будущем Семака
Известный комментатор, телеведущий и продюсер размышляет о настоящем и будущем сборной и «Зенита».
7 дек 2021 13:00
43
На пути России на ЧМ-2022 стоит Польша. Ее футболисты в серии А: от «Ювентуса» до «Беневенто»
Главные звезды — Щенсны и Зелиньски.
Опрос
Реклама