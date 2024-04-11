Бой Гейджи и Холлоуэя — украшение UFC 300. Оба бойца заряжены на нокаут
Ночью 14 апреля пройдет долгожданный юбилейный турнир UFC 300, в котором выступит масса именитых бойцов. Одно из самых ожидаемых противостояний — схватка Джастина Гейджи и Макса Холлоуэя за пояс BMF (The Baddest MotherF****r). Звание самого опасного парня в организации сейчас держит Хайлайт. Бой начнется не раньше 05.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут онлайн-сервис UFC Fight Pass, также сайт Winline, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».
Коэффициенты букмекеров на бой UFC 300 Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй 14 апреля 2024 года
По мнению экспертов букмекерской компании Winline, Джастин — серьезный фаворит: поставить на него можно с коэффициентом 1.58, что составляет приблизительно 61% вероятности. Успех Благословенного доступен с котировкой 2.50 (38%), ничья идет за 26.0 (1%).
Оба файтера любят заканчивать схватки досрочно. Рынок на то, что предстоящий поединок пройдет всю дистанцию, предложен за 1.99. Вариант «полный бой — нет» оценен в 1.82.
Также вы можете угадать, каким образом кто-то из спортсменов победит:
• П1 по очкам — за 3.95, П2 по очкам — за 3.20;
• П1 КО/ТКО — за 2.26, П2 КО/ТКО — за 9.20.
Тотал больше 4.5 раунда можно взять за 1.87, ТМ 4.5 — за 1.94.
Поставить на победу Гейджи в первой пятиминутке можно за 5.80, эта опция на Холлоуэя доступна за 23.0.
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Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй: прогноз и анализ боя UFC 300 14 апреля 2024 года
Оба бойца находятся на серии из двух побед. Хайлайт после неудачи в титульной схватке с Чарльзом Оливейрой (проиграл удушающим) реабилитировался против Рафаэля Физиева и Дастина Порье. В обоих случаях победы Джастина оказались очень яркими: Бриллиант улетел в нокаут после хай-кика, Атаман же продержался все три раунда и уступил раздельным решением — при этом его лицо отлично отражало полученный урон.
Гейджи обладает сокрушительной ударной техникой: за карьеру оформил уже 20 побед нокаутами — это 80% от общего количества успешных поединков спортсмена. Американец отключал Дональда Серрона, Эдсона Барбозу, Дастина Порье и других именитых бойцов. В среднем за минуту в октагоне он выпускает 7,35 акцентированных ударов и практически не пытается бороться — лишь раз в карьере победил сабмишеном, а за 15 минут в клетке проводит всего 0,13 тейкдауна.
Гейджи не особо заботиться об обороне: пропускает больше, чем наносит, — 7,50 акцентированных панчей в среднем за минуту. Такая открытая манера гарантирует запоминающиеся бои, тем более что соперник Джастина на UFC 300 тоже предпочитает зарубаться в стойке. Холлоуэй подошел к поединку после эффектного нокаута Корейского зомби — он даже завершил карьеру после встречи с гавайцем. До этого Макс тушил Брайана Ортегу, Жозе Альдо (дважды), Серхио Петтиса и других.
Стиль бойцов намекает на ярчайшее противостояние, которое украсит и без того мощный турнир UFC 300. О возможном побоище говорят и сами файтеры. «Могу предположить лучший сценарий для себя. Повторюсь, что очень уважаю Макса. Но если я смогу выбить ему глаз, сломать руку и сделать так, что он не сможет стоять на ногах — это будет идеальный сценарий для меня, не просто отправить его спать. Знаю, что он попытается вырубить меня, так что ничуть не огорчусь, если сам выключу его», — поделился Гейджи.
Прогноз и ставка на бой Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй
Оба бойца обладают великолепной ударной техникой — Холлоуэй долгое время даже считался лучшим боксером в UFC. Джастин закончил нокаутом безумные 80% победных поединков в карьере, у его коллеги показатель тоже неплохой — 46%. Но наличие в октагоне Хайлайта практически гарантирует отсутствие полного боя. Его поединки в организации в среднем длятся девять минут и 46 секунд, это даже меньше трех раундов, а на UFC 300 нас ждет пять.
Рекомендуемая ставка: «полный бой — нет» за 1.82.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5