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Бой Гейджи и Холлоуэя — украшение UFC 300. Оба бойца заряжены на нокаут

Прогноз и ставка на бой UFC 300 Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй 14 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Джастин Гейджи.
Фото Getty Images
Поборются за титул главного злодея организации.

Ночью 14 апреля пройдет долгожданный юбилейный турнир UFC 300, в котором выступит масса именитых бойцов. Одно из самых ожидаемых противостояний — схватка Джастина Гейджи и Макса Холлоуэя за пояс BMF (The Baddest MotherF****r). Звание самого опасного парня в организации сейчас держит Хайлайт. Бой начнется не раньше 05.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут онлайн-сервис UFC Fight Pass, также сайт Winline, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

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Коэффициенты букмекеров на бой UFC 300 Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй 14 апреля 2024 года

По мнению экспертов букмекерской компании Winline, Джастин — серьезный фаворит: поставить на него можно с коэффициентом 1.58, что составляет приблизительно 61% вероятности. Успех Благословенного доступен с котировкой 2.50 (38%), ничья идет за 26.0 (1%).

Оба файтера любят заканчивать схватки досрочно. Рынок на то, что предстоящий поединок пройдет всю дистанцию, предложен за 1.99. Вариант «полный бой — нет» оценен в 1.82.

Также вы можете угадать, каким образом кто-то из спортсменов победит:

• П1 по очкам — за 3.95, П2 по очкам — за 3.20;

• П1 КО/ТКО — за 2.26, П2 КО/ТКО — за 9.20.

Тотал больше 4.5 раунда можно взять за 1.87, ТМ 4.5 — за 1.94.

Поставить на победу Гейджи в первой пятиминутке можно за 5.80, эта опция на Холлоуэя доступна за 23.0.

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Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй: прогноз и анализ боя UFC 300 14 апреля 2024 года

Оба бойца находятся на серии из двух побед. Хайлайт после неудачи в титульной схватке с Чарльзом Оливейрой (проиграл удушающим) реабилитировался против Рафаэля Физиева и Дастина Порье. В обоих случаях победы Джастина оказались очень яркими: Бриллиант улетел в нокаут после хай-кика, Атаман же продержался все три раунда и уступил раздельным решением — при этом его лицо отлично отражало полученный урон.

Гейджи обладает сокрушительной ударной техникой: за карьеру оформил уже 20 побед нокаутами — это 80% от общего количества успешных поединков спортсмена. Американец отключал Дональда Серрона, Эдсона Барбозу, Дастина Порье и других именитых бойцов. В среднем за минуту в октагоне он выпускает 7,35 акцентированных ударов и практически не пытается бороться — лишь раз в карьере победил сабмишеном, а за 15 минут в клетке проводит всего 0,13 тейкдауна.

Гейджи не особо заботиться об обороне: пропускает больше, чем наносит, — 7,50 акцентированных панчей в среднем за минуту. Такая открытая манера гарантирует запоминающиеся бои, тем более что соперник Джастина на UFC 300 тоже предпочитает зарубаться в стойке. Холлоуэй подошел к поединку после эффектного нокаута Корейского зомби — он даже завершил карьеру после встречи с гавайцем. До этого Макс тушил Брайана Ортегу, Жозе Альдо (дважды), Серхио Петтиса и других.

Стиль бойцов намекает на ярчайшее противостояние, которое украсит и без того мощный турнир UFC 300. О возможном побоище говорят и сами файтеры. «Могу предположить лучший сценарий для себя. Повторюсь, что очень уважаю Макса. Но если я смогу выбить ему глаз, сломать руку и сделать так, что он не сможет стоять на ногах — это будет идеальный сценарий для меня, не просто отправить его спать. Знаю, что он попытается вырубить меня, так что ничуть не огорчусь, если сам выключу его», — поделился Гейджи.

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Прогноз и ставка на бой Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй

Оба бойца обладают великолепной ударной техникой — Холлоуэй долгое время даже считался лучшим боксером в UFC. Джастин закончил нокаутом безумные 80% победных поединков в карьере, у его коллеги показатель тоже неплохой — 46%. Но наличие в октагоне Хайлайта практически гарантирует отсутствие полного боя. Его поединки в организации в среднем длятся девять минут и 46 секунд, это даже меньше трех раундов, а на UFC 300 нас ждет пять.

Рекомендуемая ставка: «полный бой — нет» за 1.82.

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1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
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Оренбург – Пари НН
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