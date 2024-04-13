Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:30

Букмекеры считают, что Царукян победит Оливейру на UFC 300

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арман Царукян.
Фото Getty Images

В ночь на 14 апреля амбассадор букмекерской компании PARI россиянин Арман Царукян встретится с бывшим чемпионом легкого дивизиона Чарльзом Оливейрой в рамках турнира UFC 300. Бой состоится на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе. БК оценила шансы соперников и рассказала, как распределились ставки на предстоящий поединок.

Аналитики букмекерской компании считают фаворитом Армана Царукяна. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.43, что соответствует 66% вероятности. Поставить на успех Чарльза Оливейры можно за 2.93, а если поединок завершится ничьей, сыграет ставка за 58.0. Эти котировки соответствуют вероятностям 33% и 1%.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Антон Миранчук (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локо» удержал Галактионова — и команда прервала провальную серию. Дальше — ЦСКА, который после зимней паузы еще не проигрывал

Большинство клиентов букмекера также видят фаворитом российского бойца. 71% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Армана. Соответственно, 29% сделано на успех бразильца.

Оба бойца имеют прекрасный финишрейт, а Оливейра и вовсе удерживает рекорд UFC по количеству как сабмишенов, так и досрочных побед. Аналитики считают, что предстоящий поединок также не дойдет до решения, и предлагают поставить на это за 1.42. Если же все запланированные раунды состоятся, сыграет ставка за 2.75.

Арман Царукян нокаутировал двух прошлых соперников, поэтому аналитики считают, что россиянин повторит этот успех в поединке с Оливейрой. Поставить на нокаут в исполнении Ахалкалакца можно с коэффициентом 2.48. Если же Царукян победит по очкам, сыграет коэффициент 3.75. А вот чего от россиянина не ждут, так это сабмишена — поймать на прием такого опытного джитсера, как Ду Бронкс, будет крайне непросто. Если же Арман все-таки сможет удивить фанатов этим приемом, сыграет ставка за 9.00.

ФК &laquo;Реал Мадрид&raquo;. Матч с «Мальоркой» станет тестом для одного из защитников «Реала». Ему предстоит важная роль в ответке с «Сити»

Нокаут в исполнении Оливейры котируется за 8.05, с таким же коэффициентом идет победа бразильца по очкам. При этом букмекеры считают, что бразилец будет крайне опасен в партере — его победа болевым/удушающим приемом оценена коэффициентом 3.85.

Самая крупная ставка на предстоящий бой составляет 177 000 рублей. Один из клиентов поставил на победу Царукяна по коэффициенту 1.43.

Чарльз Оливейра — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 44 поединка и 34 победы, 21 из которых приходится на сабмишены, а еще десять — на нокауты. В 2022 году он уступил пояс Исламу Махачеву и с тех пор пытается вернуть себе титул. Тем не менее чтобы получить реванш с Исламом, Ду Бронксу сперва придется победить на UFC 300.

Букайо Сака (&laquo;Арсенал&raquo;). В 2024-м «Арсенал» не обыграл в АПЛ только «Ман Сити». А Сака проводит лучший сезон в жизни

Арман Царукян — один из главных участников титульной гонки в легком дивизионе. Рекорд россиянина насчитывает 24 поединка и 21 победу, девять из которых он одержал нокаутом. Еще пять побед Ахалкалакец добыл приемами. Как и Оливейра, Арман рассчитывает получить реванш с Исламом Махачевым в случае победы на UFC 300.

Прогнозы на спорт
Арман Царукян
UFC
ММА
0
Читайте также
Боевики 25-й бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС России
Потерявшиеся 13 млн евро, ошибка любимчика Абаскаля в день рождения тренера. Что случилось в матче «Сочи» - «Спартак»
Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot
Популярное видео
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локо» удержал Галактионова — и команда прервала провальную серию. Дальше — ЦСКА, который после зимней паузы еще не проигрывал
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости