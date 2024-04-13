Букмекеры считают, что Царукян победит Оливейру на UFC 300
В ночь на 14 апреля амбассадор букмекерской компании PARI россиянин Арман Царукян встретится с бывшим чемпионом легкого дивизиона Чарльзом Оливейрой в рамках турнира UFC 300. Бой состоится на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе. БК оценила шансы соперников и рассказала, как распределились ставки на предстоящий поединок.
Аналитики букмекерской компании считают фаворитом Армана Царукяна. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.43, что соответствует 66% вероятности. Поставить на успех Чарльза Оливейры можно за 2.93, а если поединок завершится ничьей, сыграет ставка за 58.0. Эти котировки соответствуют вероятностям 33% и 1%.
Большинство клиентов букмекера также видят фаворитом российского бойца. 71% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Армана. Соответственно, 29% сделано на успех бразильца.
Оба бойца имеют прекрасный финишрейт, а Оливейра и вовсе удерживает рекорд UFC по количеству как сабмишенов, так и досрочных побед. Аналитики считают, что предстоящий поединок также не дойдет до решения, и предлагают поставить на это за 1.42. Если же все запланированные раунды состоятся, сыграет ставка за 2.75.
Арман Царукян нокаутировал двух прошлых соперников, поэтому аналитики считают, что россиянин повторит этот успех в поединке с Оливейрой. Поставить на нокаут в исполнении Ахалкалакца можно с коэффициентом 2.48. Если же Царукян победит по очкам, сыграет коэффициент 3.75. А вот чего от россиянина не ждут, так это сабмишена — поймать на прием такого опытного джитсера, как Ду Бронкс, будет крайне непросто. Если же Арман все-таки сможет удивить фанатов этим приемом, сыграет ставка за 9.00.
Нокаут в исполнении Оливейры котируется за 8.05, с таким же коэффициентом идет победа бразильца по очкам. При этом букмекеры считают, что бразилец будет крайне опасен в партере — его победа болевым/удушающим приемом оценена коэффициентом 3.85.
Самая крупная ставка на предстоящий бой составляет 177 000 рублей. Один из клиентов поставил на победу Царукяна по коэффициенту 1.43.
Чарльз Оливейра — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 44 поединка и 34 победы, 21 из которых приходится на сабмишены, а еще десять — на нокауты. В 2022 году он уступил пояс Исламу Махачеву и с тех пор пытается вернуть себе титул. Тем не менее чтобы получить реванш с Исламом, Ду Бронксу сперва придется победить на UFC 300.
Арман Царукян — один из главных участников титульной гонки в легком дивизионе. Рекорд россиянина насчитывает 24 поединка и 21 победу, девять из которых он одержал нокаутом. Еще пять побед Ахалкалакец добыл приемами. Как и Оливейра, Арман рассчитывает получить реванш с Исламом Махачевым в случае победы на UFC 300.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
14
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
15
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6