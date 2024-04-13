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«Локомотив» — ЦСКА: у Дзюбы будет мало шансов отдать честь армейцам

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 13 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Артем Дзюба («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

13 апреля в 24-м туре чемпионата России состоится столичное дерби — ЦСКА против «Локомотива». Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут matchtv.ru, телеканал «Матч ТВ», а также сайт компании Winline. Старт трансляции в 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Winline считают небольшим фаворитом ЦСКА. На выигрыш армейцев можно поставить с коэффициентом 2.50, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья доступна за 3.55 (27%), успех «Локо» — за 2.85 (34%).

Железнодорожники не уступили в 15 из 16 последних домашних матчей. На повторение популярного результата (1Х) можно сыграть за 1.58.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.83, ТМ 2.5 — в идентичные 1.99.

Обмен голами идет за 1.63, противоположный рынок — за 2.28.

Самый вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 1:1. Его предложили за 5.80.

Александр Соболев. Отсутствие Лещука в воротах «Сочи» — проблема для «Спартака». В четырех матчах на «Фиште» у красно-белых всего один гол

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

ЦСКА завершил вничью шесть из восьми недавних визитов к соперникам. В четырех из них влетело не больше двух мячей. Столько же последних матчей с участием «Локомотива» не пробили «верх» по голам. К тому же железнодорожники не обыграли армейцев в четырех встречах подряд. Значит, нас ждет очередной малорезультативный поединок.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.99.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Краснодар» — «Зенит»: «быки» огорчат гостей, но непременно пропустят сами
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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