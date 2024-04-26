В Москве завершился FONBET Кубок России по спортивному программированию

В Москве в РЭУ им. Плеханова завершился FONBET Кубок России по алгоритмическому программированию. Соревнования проходили на платформе FONCODE, разработанной при поддержке компании FONBET и Федерации спортивного программирования.

За медали FONBET Кубка России боролись 30 спортсменов из девяти регионов России. Победителем соревнований стал один из сильнейших спортсменов страны Федор Ромашов, второе место досталось еще одному представителю столицы Алексею Михненко, бронза — у Гимрана Абдуллина из Казани.

Победители FONBET Кубка России войдут в состав сборной России по спортивному программированию и представят страну на Всемирных играх дружбы.

«FONBET Кубок России — это отличная возможность попасть на Игры дружбы. Я люблю участвовать в соревнованиях, а здесь собрались сильные соперники», — отметил Федор Ромашов.

Ранее Ромашов стал победителем «Игр Будущего» в дисциплине «спортивное программирование».

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