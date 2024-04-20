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Сегодня, 06:15

«Рубин» — «Локомотив»: железнодорожники уже дважды в этом сезоне обыграли команду Рахимова

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив» 20 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Александр Сильянов и Максим Глушенков («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram

«Локомотив» в 25-м туре РПЛ отправится на выезд в Казань, где встретится с «Рубином». Игра пройдет 20 апреля на «Ак Барс Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр — Евгений Кукуляк. Прямую трансляцию с 13.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у железнодорожников немного больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 2.46, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш казанцев предложен за 3.10 (31%), котировка на ничью — 3.25 (29%).

В первом круге команды не выявили сильнейшего (2:2), непоражение «Рубина» и в предстоящем поединке можно взять за 1.59.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния намекают на небольшое преимущество «Локо»:

• 1:1 — за 5.20;

• 1:0 — за 6.00;

• 0:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.59.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.95, обратный вариант дан за 1.86.

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Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Локомотив»

Команды встретятся уже в четвертый раз в сезоне: после ничьей в первом круге чемпионата (2:2) железнодорожники дважды разделались с соперником в Кубке России (3:0 и 1:0). Москвичи в целом имеют преимущество в очных поединках: в предыдущих 10 играх во всех турнирах оформили семь побед, а их беспроигрышная серия против «Рубина» длится уже 15 матчей. К тому же хозяева находятся в кислой форме — потерпели три сухих поражения в прошлых четырех турах РПЛ, а против «Локомотива» выйдут без главного тренера. У Рашида Рахимова дисквалификация.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 2.46.

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«Пари НН» забил стрелку московским клубам
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
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