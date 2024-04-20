«Рубин» — «Локомотив»: железнодорожники уже дважды в этом сезоне обыграли команду Рахимова
«Локомотив» в 25-м туре РПЛ отправится на выезд в Казань, где встретится с «Рубином». Игра пройдет 20 апреля на «Ак Барс Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр — Евгений Кукуляк. Прямую трансляцию с 13.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у железнодорожников немного больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 2.46, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш казанцев предложен за 3.10 (31%), котировка на ничью — 3.25 (29%).
В первом круге команды не выявили сильнейшего (2:2), непоражение «Рубина» и в предстоящем поединке можно взять за 1.59.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния намекают на небольшое преимущество «Локо»:
• 1:1 — за 5.20;
• 1:0 — за 6.00;
• 0:0 — за 6.80.
Тотал больше 2.5 гола идет за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.59.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.95, обратный вариант дан за 1.86.
Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Локомотив»
Команды встретятся уже в четвертый раз в сезоне: после ничьей в первом круге чемпионата (2:2) железнодорожники дважды разделались с соперником в Кубке России (3:0 и 1:0). Москвичи в целом имеют преимущество в очных поединках: в предыдущих 10 играх во всех турнирах оформили семь побед, а их беспроигрышная серия против «Рубина» длится уже 15 матчей. К тому же хозяева находятся в кислой форме — потерпели три сухих поражения в прошлых четырех турах РПЛ, а против «Локомотива» выйдут без главного тренера. У Рашида Рахимова дисквалификация.
Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 2.46.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6