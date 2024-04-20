«Локомотив» в 25-м туре РПЛ отправится на выезд в Казань, где встретится с «Рубином». Игра пройдет 20 апреля на «Ак Барс Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр — Евгений Кукуляк. Прямую трансляцию с 13.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у железнодорожников немного больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 2.46, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш казанцев предложен за 3.10 (31%), котировка на ничью — 3.25 (29%).

В первом круге команды не выявили сильнейшего (2:2), непоражение «Рубина» и в предстоящем поединке можно взять за 1.59.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния намекают на небольшое преимущество «Локо»:

• 1:1 — за 5.20;

• 1:0 — за 6.00;

• 0:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.59.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.95, обратный вариант дан за 1.86.

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Локомотив»

Команды встретятся уже в четвертый раз в сезоне: после ничьей в первом круге чемпионата (2:2) железнодорожники дважды разделались с соперником в Кубке России (3:0 и 1:0). Москвичи в целом имеют преимущество в очных поединках: в предыдущих 10 играх во всех турнирах оформили семь побед, а их беспроигрышная серия против «Рубина» длится уже 15 матчей. К тому же хозяева находятся в кислой форме — потерпели три сухих поражения в прошлых четырех турах РПЛ, а против «Локомотива» выйдут без главного тренера. У Рашида Рахимова дисквалификация.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 2.46.

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