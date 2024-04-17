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«Бавария» — «Арсенал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 17 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал» 17 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Мартин Эдегор и Харри Кейн («Арсенал» — «Бавария»).
Фото Getty Images

17 апреля «Бавария» примет «Арсенал». Ответный четвертьфинал Лиги чемпионов состоится на «Альянц Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажут телеканалы «Матч! Футбол 1», сайт matchtv.ru и БК Winline. Старт трансляции — в 21.55 мск. Команды рассудит голландский арбитр Данни Маккели. Счет первой встречи — 2:2.

Лига чемпионов. 1/4 финала
17 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Арсенал

Букмекерская компания Winline назвала хозяев фаворитами. На успех мюнхенцев представлен коэффициент 2.37, что соответствует 41% вероятности. Ничья после 90 минут игры оценена в 3.80 (26%), триумф гостей — в 2.90 (21%).

Проход «Баварии» в 1/2 турнира предложен за 1.76, команды Микеля Артеты — за 2.08.

Неделю назад «Арсенал» не уступил мюнхенцам впервые за три матча. Верите, что Александр Зинченко и компания повторят успех? Тогда сыграйте Х2 за 1.64.

Победа хозяев с форой (0) доступна за 1.74. Та же фора на их соперников идет за 2.11.

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Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.31.

Обмен забитыми мячами оценен в 1.50, обратный рынок — в 2.61.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот результат аналитики из Winline дали котировку 6.40.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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«Манчестер Сити» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 17 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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