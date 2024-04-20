«Зенит» закрепился в топе таблицы, но расслабляться рано. Прыткий «Оренбург» еще не проигрывал в РПЛ этой весной
21 апреля «Зенит» примет «Оренбург» в 25-м туре чемпионата России. Поединок состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», судья Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 16.15 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru начнется в 16.05 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Оренбург» 21 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали «Зенит» безоговорочным фаворитом. Победу парней Сергея Семака можно взять с коэффициентом 1.33, вероятность — примерно 71%. Триумф «Оренбурга» доступен за 9.50 (10%), ничья — за 5.20 (19%).
В первом круге сине-белые обыграли петербуржцев на своем поле (3:1). Верите, что на выезде они тоже не уступят? Опция Х2 идет за 3.30.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.73, ТМ 2.5 — в 2.10. Обмен голами предложили за 2.15, обратный вариант — за 1.70.
Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Это событие представили с котировкой 6.00.
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«Зенит» — «Оренбург»: прогноз и анализ матча РПЛ 21 апреля 2024 года
Парни Сергея Семака были крайне хороши в апреле: вышли в финал Кубка России на этапе Пути РПЛ и закрепились на первой строчке таблицы в чемпионате. В полуфинальном кубковом противостоянии сине-бело-голубые сломили «Спартак» (2:1, 0:0), в премьер-лиге обыграли сражающуюся за выживание «Балтику» (1:0) и главного конкурента в гонке за титул — «Краснодар» (2:1). Причем с «быками» разделались на их же поле.
У петербуржцев самая надежная оборона в РПЛ — 20 пропущенных мячей за 23 тура. И самая результативная атака, но уже на пару с ЦСКА: у обоих клубов по 43 гола. Матео Кассьерра лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата с 16 результативными ударами, Вендел и Клаудиньо замыкают топ-5 ассистентов с шестью пасами.
После зимней паузы «Оренбург» не проиграл в премьер-лиге ни разу — добыл три победы и две ничьи. Это позволило сине-белым слегка оторваться от обитателей зоны стыков: расстояние от «Урала» — три очка, от «Балтики» с «Ахматом» — шесть. Команда Давида Деограсии — с отрывом самая забивная во второй восьмерке таблицы (27 мячей). А вот по пропущенным — только пятая (30).
Весной у оренбуржцев не задалось только в Кубке России: сначала вылетели из Пути РПЛ от «Спартака» (1:3), в 1/4 финала Пути регионов прошли «Ахмат» (1:0), но в полуфинале влетели «Динамо» (2:4) и покинули турнир.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Оренбург»
В лазарете сине-бело-голубых по-прежнему находится Марио Фернандес, а Данил Круговой переведен в дубль до конца сезона. Дуглас Сантос пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.
В ростере Давида Деограсии три потери: из-за различных повреждений тренер оренбуржцев не может рассчитывать на Владимира Обухова, Тимофея Мартынова и Арсена Адамова.
«Зенит» — «Оренбург»: статистика личных встреч
Соперники провели между собой девять матчей — все в РПЛ. Петербуржцы выиграли семь раз подряд с общим счетом 21:3, но в двух последних поединках победить не получилось. Во втором круге прошлого сезона разошлись миром на стадионе «Газовик» (2:2), а в первом круге нынешнего и вовсе уступили (1:3).
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Оренбург»
Команда Давида Деограсии ни разу не уступила в РПЛ весной, а в апрельских матчах ярко проявила себя в атаке: вонзила по три мяча «Рубину» (3:0) с «Пари НН» (3:1). Да и в проигранном кубковом поединке с «Динамо» оренбуржцы отличились дважды. Находить путь к воротам «Зенита» сине-белые тоже научились: в двух последних разборках отгрузили пять голов. В том, что петербуржцы не уйдут с поля без результативных попаданий, сомнений нет никаких: такого в истории противостояния соперников еще не случалось.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.15.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6