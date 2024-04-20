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Сегодня, 09:15

«Зенит» закрепился в топе таблицы, но расслабляться рано. Прыткий «Оренбург» еще не проигрывал в РПЛ этой весной

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Оренбург» 21 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Педро, Клаудиньо и Матео Кассьерра («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»
В первом круге сине-бело-голубые уступили на «Газовике».

21 апреля «Зенит» примет «Оренбург» в 25-м туре чемпионата России. Поединок состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», судья Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 16.15 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru начнется в 16.05 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Оренбург» 21 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали «Зенит» безоговорочным фаворитом. Победу парней Сергея Семака можно взять с коэффициентом 1.33, вероятность — примерно 71%. Триумф «Оренбурга» доступен за 9.50 (10%), ничья — за 5.20 (19%).

В первом круге сине-белые обыграли петербуржцев на своем поле (3:1). Верите, что на выезде они тоже не уступят? Опция Х2 идет за 3.30.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.73, ТМ 2.5 — в 2.10. Обмен голами предложили за 2.15, обратный вариант — за 1.70.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Это событие представили с котировкой 6.00.

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«Зенит» — «Оренбург»: прогноз и анализ матча РПЛ 21 апреля 2024 года

Парни Сергея Семака были крайне хороши в апреле: вышли в финал Кубка России на этапе Пути РПЛ и закрепились на первой строчке таблицы в чемпионате. В полуфинальном кубковом противостоянии сине-бело-голубые сломили «Спартак» (2:1, 0:0), в премьер-лиге обыграли сражающуюся за выживание «Балтику» (1:0) и главного конкурента в гонке за титул — «Краснодар» (2:1). Причем с «быками» разделались на их же поле.

У петербуржцев самая надежная оборона в РПЛ — 20 пропущенных мячей за 23 тура. И самая результативная атака, но уже на пару с ЦСКА: у обоих клубов по 43 гола. Матео Кассьерра лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата с 16 результативными ударами, Вендел и Клаудиньо замыкают топ-5 ассистентов с шестью пасами.

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После зимней паузы «Оренбург» не проиграл в премьер-лиге ни разу — добыл три победы и две ничьи. Это позволило сине-белым слегка оторваться от обитателей зоны стыков: расстояние от «Урала» — три очка, от «Балтики» с «Ахматом» — шесть. Команда Давида Деограсии — с отрывом самая забивная во второй восьмерке таблицы (27 мячей). А вот по пропущенным — только пятая (30).

Весной у оренбуржцев не задалось только в Кубке России: сначала вылетели из Пути РПЛ от «Спартака» (1:3), в 1/4 финала Пути регионов прошли «Ахмат» (1:0), но в полуфинале влетели «Динамо» (2:4) и покинули турнир.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Оренбург»

В лазарете сине-бело-голубых по-прежнему находится Марио Фернандес, а Данил Круговой переведен в дубль до конца сезона. Дуглас Сантос пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

В ростере Давида Деограсии три потери: из-за различных повреждений тренер оренбуржцев не может рассчитывать на Владимира Обухова, Тимофея Мартынова и Арсена Адамова.

«Зенит» — «Оренбург»: статистика личных встреч

Соперники провели между собой девять матчей — все в РПЛ. Петербуржцы выиграли семь раз подряд с общим счетом 21:3, но в двух последних поединках победить не получилось. Во втором круге прошлого сезона разошлись миром на стадионе «Газовик» (2:2), а в первом круге нынешнего и вовсе уступили (1:3).

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Оренбург»

Команда Давида Деограсии ни разу не уступила в РПЛ весной, а в апрельских матчах ярко проявила себя в атаке: вонзила по три мяча «Рубину» (3:0) с «Пари НН» (3:1). Да и в проигранном кубковом поединке с «Динамо» оренбуржцы отличились дважды. Находить путь к воротам «Зенита» сине-белые тоже научились: в двух последних разборках отгрузили пять голов. В том, что петербуржцы не уйдут с поля без результативных попаданий, сомнений нет никаких: такого в истории противостояния соперников еще не случалось.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.15.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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