16 апреля в ответном матче Кубка России ЦСКА дома сыграет с «Балтикой». Встреча состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 19.00 мск. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев.

Победа ЦСКА в ответном матче доступна с коэффициентом 1.82, что примерно составляет 55% вероятности исхода. Ничья в букмекерской компании Winline предложена за 3.70 (27%), успех «Балтики» — за 4.60 (18%).

Четыре последних матча завершились со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. На то, что такой же счет в пользу москвичей будет зафиксирован по итогам сегодняшней встречи, котировка составляет 5.20.

Условие, при котором калининградцы не уступят в основное время, идет за 2.05.

Ни в одном очном матче между ЦСКА и «Балтикой» не было забито больше двух мячей: ТМ 2.5 оценен в 1.66, ТБ 2.5 — в 2.18.

Обмен результативными ударами предложено взять за 2.01, обратный результат — за 1.79.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Балтика»

Матчи между ЦСКА и «Балтикой» зачастую получаются унылыми: в четырех последних зрители не увидели больше одного забитого мяча. При этом калининградцы не отличились ни разу. Конечно, они приедут в Москву, чтобы исправить ситуацию, потому что для прохода в финал Пути РПЛ им необходима победа. Но даже несмотря на разгромный успех в выходные (7:1 с «Ахматом»), нельзя твердо говорить о том, что гости забьют, — против топ-команд голы им даются очень тяжело.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.79.

Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!