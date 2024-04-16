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ЦСКА — «Балтика»: армейцы не знают, что значит пропускать от гостей из Калининграда

Прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Балтика» 16 апреля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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16 апреля в ответном матче Кубка России ЦСКА дома сыграет с «Балтикой». Встреча состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 19.00 мск. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев.

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16 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Балтика

Победа ЦСКА в ответном матче доступна с коэффициентом 1.82, что примерно составляет 55% вероятности исхода. Ничья в букмекерской компании Winline предложена за 3.70 (27%), успех «Балтики» — за 4.60 (18%).

Четыре последних матча завершились со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. На то, что такой же счет в пользу москвичей будет зафиксирован по итогам сегодняшней встречи, котировка составляет 5.20.

Условие, при котором калининградцы не уступят в основное время, идет за 2.05.

Ни в одном очном матче между ЦСКА и «Балтикой» не было забито больше двух мячей: ТМ 2.5 оценен в 1.66, ТБ 2.5 — в 2.18.

Обмен результативными ударами предложено взять за 2.01, обратный результат — за 1.79.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Балтика»

Матчи между ЦСКА и «Балтикой» зачастую получаются унылыми: в четырех последних зрители не увидели больше одного забитого мяча. При этом калининградцы не отличились ни разу. Конечно, они приедут в Москву, чтобы исправить ситуацию, потому что для прохода в финал Пути РПЛ им необходима победа. Но даже несмотря на разгромный успех в выходные (7:1 с «Ахматом»), нельзя твердо говорить о том, что гости забьют, — против топ-команд голы им даются очень тяжело.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.79.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Надаль проведет первый за два года матч на грунте. На днях он разгромил в тренировочном спарринге Рублева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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