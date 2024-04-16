ЦСКА — «Балтика»: армейцы не знают, что значит пропускать от гостей из Калининграда
16 апреля в ответном матче Кубка России ЦСКА дома сыграет с «Балтикой». Встреча состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 19.00 мск. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев.
Победа ЦСКА в ответном матче доступна с коэффициентом 1.82, что примерно составляет 55% вероятности исхода. Ничья в букмекерской компании Winline предложена за 3.70 (27%), успех «Балтики» — за 4.60 (18%).
Четыре последних матча завершились со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. На то, что такой же счет в пользу москвичей будет зафиксирован по итогам сегодняшней встречи, котировка составляет 5.20.
Условие, при котором калининградцы не уступят в основное время, идет за 2.05.
Ни в одном очном матче между ЦСКА и «Балтикой» не было забито больше двух мячей: ТМ 2.5 оценен в 1.66, ТБ 2.5 — в 2.18.
Обмен результативными ударами предложено взять за 2.01, обратный результат — за 1.79.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Балтика»
Матчи между ЦСКА и «Балтикой» зачастую получаются унылыми: в четырех последних зрители не увидели больше одного забитого мяча. При этом калининградцы не отличились ни разу. Конечно, они приедут в Москву, чтобы исправить ситуацию, потому что для прохода в финал Пути РПЛ им необходима победа. Но даже несмотря на разгромный успех в выходные (7:1 с «Ахматом»), нельзя твердо говорить о том, что гости забьют, — против топ-команд голы им даются очень тяжело.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.79.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6