ЦСКА — «Спартак»: Карен Адамян ждет от красно-белых смелости в дерби

25 апреля в 20.30 по московскому времени ЦСКА и «Спартак» сыграют в 21-м туре РПЛ. Прогноз на встречу, которая пройдет на «ВЭБ Арене», дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

В какой форме ЦСКА

В последнем туре РПЛ прервалась 8-матчевая беспроигрышная серия армейцев во всех турнирах. Подопечные Владимира Федотова неожиданно уступили идущему в зоне вылета «Ахмату» (1:2), неделей ранее разгромленному «Балтикой» со счетом 7:1. Неизвестно, как сложилась бы встреча, если бы красно-синие не остались в меньшинстве после удаления Виллиана Роши уже на 19-й минуте. Когда Федор Чалов в середине второго тайма забил с пенальти, команда ушла в оборону, но не удержала лидерство. Сработали замены соперника, благодаря которым были забиты два гола. Более того, на 89-й минуте армейцы остались вдевятером после удаления Игоря Дивеева.

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Помимо Роши и Дивеева со «Спартаком» не сыграет и Аббосбек Файзуллаев, перебравший желтых карточек. 44 забитых гола — лучший показатель в РПЛ наряду с «Зенитом». Однако ЦСКА пропускает слишком много, 33 гола — лишь одиннадцатый показатель. Пошли разговоры, что клуб может расстаться по окончании сезона с главным тренером: за шесть туров до завершения чемпионата красно-синие идут лишь шестыми, хотя по-прежнему претендуют на победу в FONBET Кубке России.

В какой форме «Спартак»

Красно-белые по-прежнему не проигрывают при Владимире Слишковиче, сменившем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера. Сначала подопечные боснийца не позволили забить «Зениту» в кубковой встрече (0:0), а в последнем туре РПЛ сенсационно разгромили в гостях «Ростов» (5:1). После первого тайма была ничья, однако во втором красно-белые наказали соперника за ряд серьезных ошибок. Забитыми голами отметились Хесус Медина (дубль), Даниил Хлусевич, Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда. Лишь в 24-м туре команда, наконец, сумела отличиться со стандартного положения.

Впервые с августа прошлого года не сыграл Антон Зиньковский, но Слишкович вполне мог приберечь подопечного под матч с ЦСКА. Тем более по-прежнему травмирован Виктор Мозес. Даже несмотря на пять мячей, «Спартак» забивает меньше всех в первой восьмерке (34). С восемью ударами в створ ворот красно-белые стали лидерами по этому показателю в последнем туре. При всех проблемах с обороной москвичи идут третьими по пропущенным мячам в первой десятке РПЛ (29), продолжая оставаться соискателями на победу в FONBET Кубке России.

ЦСКА — «Спартак»: статистика личных встреч

В первом круге команды сыграли 2:2, а «Спартак» спасся на 97-й минуте благодаря голу Медины. У ЦСКА серия из четырех матчей без побед в дерби (0:1, 2:2, 1:2, 2:2).

Прогноз Карена Адамяна на матч ЦСКА — «Спартак» 25 апреля

«Дисквалификация трех ведущих футболистов сильно усложнит жизнь ЦСКА. Против «Ахмата» команда выдала игру низкого качества, а против «Спартака» еще и кадровые проблемы добавят головной боли Федотову. Красно-белые, напротив, в предыдущем туре добились невероятного результата в Ростове-на-Дону. Кажется, что смена главного тренера пошла им на пользу. Исход предопределить сложно, потому что на него могут оказать влияние индивидуальные ошибки. Однако ставка на победу «Спартака» хотя бы в одном тайме выглядит вполне выигрышной. От эмоций будет зависеть очень много», — считает Адамян.

Ставку на то, что «Спартак» выиграет хотя бы один тайм, в букмекерской компании FONBET можно сделать с коэффициентом 1.75.

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