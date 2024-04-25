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ЦСКА — «Спартак»: Карен Адамян ждет от красно-белых смелости в дерби

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ЦСКА.
Фото Global Look Press

25 апреля в 20.30 по московскому времени ЦСКА и «Спартак» сыграют в 21-м туре РПЛ. Прогноз на встречу, которая пройдет на «ВЭБ Арене», дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

В какой форме ЦСКА

В последнем туре РПЛ прервалась 8-матчевая беспроигрышная серия армейцев во всех турнирах. Подопечные Владимира Федотова неожиданно уступили идущему в зоне вылета «Ахмату» (1:2), неделей ранее разгромленному «Балтикой» со счетом 7:1. Неизвестно, как сложилась бы встреча, если бы красно-синие не остались в меньшинстве после удаления Виллиана Роши уже на 19-й минуте. Когда Федор Чалов в середине второго тайма забил с пенальти, команда ушла в оборону, но не удержала лидерство. Сработали замены соперника, благодаря которым были забиты два гола. Более того, на 89-й минуте армейцы остались вдевятером после удаления Игоря Дивеева.

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Помимо Роши и Дивеева со «Спартаком» не сыграет и Аббосбек Файзуллаев, перебравший желтых карточек. 44 забитых гола — лучший показатель в РПЛ наряду с «Зенитом». Однако ЦСКА пропускает слишком много, 33 гола — лишь одиннадцатый показатель. Пошли разговоры, что клуб может расстаться по окончании сезона с главным тренером: за шесть туров до завершения чемпионата красно-синие идут лишь шестыми, хотя по-прежнему претендуют на победу в FONBET Кубке России.

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В какой форме «Спартак»

Красно-белые по-прежнему не проигрывают при Владимире Слишковиче, сменившем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера. Сначала подопечные боснийца не позволили забить «Зениту» в кубковой встрече (0:0), а в последнем туре РПЛ сенсационно разгромили в гостях «Ростов» (5:1). После первого тайма была ничья, однако во втором красно-белые наказали соперника за ряд серьезных ошибок. Забитыми голами отметились Хесус Медина (дубль), Даниил Хлусевич, Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда. Лишь в 24-м туре команда, наконец, сумела отличиться со стандартного положения.

Впервые с августа прошлого года не сыграл Антон Зиньковский, но Слишкович вполне мог приберечь подопечного под матч с ЦСКА. Тем более по-прежнему травмирован Виктор Мозес. Даже несмотря на пять мячей, «Спартак» забивает меньше всех в первой восьмерке (34). С восемью ударами в створ ворот красно-белые стали лидерами по этому показателю в последнем туре. При всех проблемах с обороной москвичи идут третьими по пропущенным мячам в первой десятке РПЛ (29), продолжая оставаться соискателями на победу в FONBET Кубке России.

ЦСКА — «Спартак»: статистика личных встреч

В первом круге команды сыграли 2:2, а «Спартак» спасся на 97-й минуте благодаря голу Медины. У ЦСКА серия из четырех матчей без побед в дерби (0:1, 2:2, 1:2, 2:2).

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Прогноз Карена Адамяна на матч ЦСКА — «Спартак» 25 апреля

«Дисквалификация трех ведущих футболистов сильно усложнит жизнь ЦСКА. Против «Ахмата» команда выдала игру низкого качества, а против «Спартака» еще и кадровые проблемы добавят головной боли Федотову. Красно-белые, напротив, в предыдущем туре добились невероятного результата в Ростове-на-Дону. Кажется, что смена главного тренера пошла им на пользу. Исход предопределить сложно, потому что на него могут оказать влияние индивидуальные ошибки. Однако ставка на победу «Спартака» хотя бы в одном тайме выглядит вполне выигрышной. От эмоций будет зависеть очень много», — считает Адамян.

Ставку на то, что «Спартак» выиграет хотя бы один тайм, в букмекерской компании FONBET можно сделать с коэффициентом 1.75.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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