ЦСКА — «Спартак»: Карен Адамян ждет от красно-белых смелости в дерби
25 апреля в 20.30 по московскому времени ЦСКА и «Спартак» сыграют в 21-м туре РПЛ. Прогноз на встречу, которая пройдет на «ВЭБ Арене», дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.
В какой форме ЦСКА
В последнем туре РПЛ прервалась 8-матчевая беспроигрышная серия армейцев во всех турнирах. Подопечные Владимира Федотова неожиданно уступили идущему в зоне вылета «Ахмату» (1:2), неделей ранее разгромленному «Балтикой» со счетом 7:1. Неизвестно, как сложилась бы встреча, если бы красно-синие не остались в меньшинстве после удаления Виллиана Роши уже на 19-й минуте. Когда Федор Чалов в середине второго тайма забил с пенальти, команда ушла в оборону, но не удержала лидерство. Сработали замены соперника, благодаря которым были забиты два гола. Более того, на 89-й минуте армейцы остались вдевятером после удаления Игоря Дивеева.
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Помимо Роши и Дивеева со «Спартаком» не сыграет и Аббосбек Файзуллаев, перебравший желтых карточек. 44 забитых гола — лучший показатель в РПЛ наряду с «Зенитом». Однако ЦСКА пропускает слишком много, 33 гола — лишь одиннадцатый показатель. Пошли разговоры, что клуб может расстаться по окончании сезона с главным тренером: за шесть туров до завершения чемпионата красно-синие идут лишь шестыми, хотя по-прежнему претендуют на победу в FONBET Кубке России.
В какой форме «Спартак»
Красно-белые по-прежнему не проигрывают при Владимире Слишковиче, сменившем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера. Сначала подопечные боснийца не позволили забить «Зениту» в кубковой встрече (0:0), а в последнем туре РПЛ сенсационно разгромили в гостях «Ростов» (5:1). После первого тайма была ничья, однако во втором красно-белые наказали соперника за ряд серьезных ошибок. Забитыми голами отметились Хесус Медина (дубль), Даниил Хлусевич, Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда. Лишь в 24-м туре команда, наконец, сумела отличиться со стандартного положения.
Впервые с августа прошлого года не сыграл Антон Зиньковский, но Слишкович вполне мог приберечь подопечного под матч с ЦСКА. Тем более по-прежнему травмирован Виктор Мозес. Даже несмотря на пять мячей, «Спартак» забивает меньше всех в первой восьмерке (34). С восемью ударами в створ ворот красно-белые стали лидерами по этому показателю в последнем туре. При всех проблемах с обороной москвичи идут третьими по пропущенным мячам в первой десятке РПЛ (29), продолжая оставаться соискателями на победу в FONBET Кубке России.
ЦСКА — «Спартак»: статистика личных встреч
В первом круге команды сыграли 2:2, а «Спартак» спасся на 97-й минуте благодаря голу Медины. У ЦСКА серия из четырех матчей без побед в дерби (0:1, 2:2, 1:2, 2:2).
Прогноз Карена Адамяна на матч ЦСКА — «Спартак» 25 апреля
«Дисквалификация трех ведущих футболистов сильно усложнит жизнь ЦСКА. Против «Ахмата» команда выдала игру низкого качества, а против «Спартака» еще и кадровые проблемы добавят головной боли Федотову. Красно-белые, напротив, в предыдущем туре добились невероятного результата в Ростове-на-Дону. Кажется, что смена главного тренера пошла им на пользу. Исход предопределить сложно, потому что на него могут оказать влияние индивидуальные ошибки. Однако ставка на победу «Спартака» хотя бы в одном тайме выглядит вполне выигрышной. От эмоций будет зависеть очень много», — считает Адамян.
Ставку на то, что «Спартак» выиграет хотя бы один тайм, в букмекерской компании FONBET можно сделать с коэффициентом 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
9
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3