«Рубин» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 20 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
20 апреля «Рубин» и «Локомотив» сойдутся в 25-м туре чемпионата России. Встреча команд пройдет на «Ак Барс Арене», стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир начнется в 13.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение подопечным Михаила Галактионова: победа «Локомотива» предложена с котировкой 2.46, это приблизительно 40% вероятности. Успех казанцев доступен за 3.10 (31%), раздел очков можно взять за чуть большие 3.25 (29%).
В первом круге команды не выявили сильнейшего (2:2), коэффициент на непоражение «Рубина» в предстоящем поединке — 1.59.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на небольшое преимущество москвичей:
• 1:1 — за 5.20;
• 1:0 — за 6.00;
• 0:0 — за 6.80.
Тотал больше 2.5 гола идет за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.59.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.95, обратный вариант дан за 1.86.
Также имеется широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 2.11, Ф2(0) — за 1.70;
• Ф1(+1) — за 1.23, Ф2(-1) — за 3.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6