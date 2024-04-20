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«Рубин» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 20 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Рубин» — «Локомотив» 20 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Сергей Пиняев и Антон Миранчук («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram

20 апреля «Рубин» и «Локомотив» сойдутся в 25-м туре чемпионата России. Встреча команд пройдет на «Ак Барс Арене», стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир начнется в 13.45 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение подопечным Михаила Галактионова: победа «Локомотива» предложена с котировкой 2.46, это приблизительно 40% вероятности. Успех казанцев доступен за 3.10 (31%), раздел очков можно взять за чуть большие 3.25 (29%).

В первом круге команды не выявили сильнейшего (2:2), коэффициент на непоражение «Рубина» в предстоящем поединке — 1.59.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на небольшое преимущество москвичей:

• 1:1 — за 5.20;

• 1:0 — за 6.00;

• 0:0 — за 6.80.

Александр Сильянов и&nbsp;Максим Глушенков (&laquo;Локомотив&raquo;). «Рубин» — «Локомотив»: железнодорожники уже дважды в этом сезоне обыграли команду Рахимова

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.59.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.95, обратный вариант дан за 1.86.

Также имеется широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.11, Ф2(0) — за 1.70;

• Ф1(+1) — за 1.23, Ф2(-1) — за 3.90.

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ЦСКА — «Ахмат»: у грозненцев поражения в четырех последних турах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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