Матч с «Мальоркой» станет тестом для одного из защитников «Реала». Ему предстоит важная роль в ответке с «Сити»
В 31-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» прибудет на Балеарские острова в гости к «Мальорке». Матч состоится 13 апреля на стадионе «Сон Моиш» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный судья — Хосе Мария Санчес Мартинес. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Мальорка» — «Реал» 13 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline назвали мадридцев фаворитами: поставить на парней Карло Анчелотти можно с котировкой 1.72, это примерно 55% вероятности. Триумф «Мальорки» оценили в 5.20 (19%). Ничью — в 3.80 (26%).
В прошлом сезоне островитяне победили «Реал» на «Сон Моиш» (1:0). Верите, что хозяева не уступят и в этот раз? Опция 1Х ждет вас за 2.20.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.07, обратный вариант доступен за 1.75.
Рынок на обмен голами представлен за 1.97, «обе забьют — нет» дали за 1.87.
В первом круге сливочные выиграли с минимальным счетом (1:0). Эксперты считают повторение этого результата самым вероятным исходом поединка и предложили на него коэффициент 5.40.
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«Мальорка» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 13 апреля 2024 года
После результативного триллера в разборке с «Манчестер Сити» (3:3) у сливочных даже нет возможности перевести дух: между четвертьфиналами Лиги чемпионов втиснулся непростой выезд на Балеарские острова. В этом сезоне на «Сон Моиш» представителей топ-3 принимали недружелюбно: очки здесь потеряли и «Барселона» (2:2), и «Жирона» (0:1). А теперь команда Хавьера Агирре еще и разозлена обидным поражением в финале Кубка Испании от «Атлетика».
Красно-черные открыли счет на 21-й минуте и лидировали почти полчаса, пока не получили в ответ от Ойяна Сансета. Дело дошло до серии пенальти, в которой «Мальорка» уступила (2:4). Баски прервали засуху и завоевали первый Кубок Короля за 40 лет. Грустная серия островитян продолжается — 21 год без трофея. Последний взяли, когда за клуб еще выступал Самюэль Это'О: дубль камерунца, кстати, очень помог в финале-2003 с «Рекреативо» (3:0).
В ла лиге команда Хавьера Агирре активно борется за выживание, но расстояние от фатальной 18-й строчки пока комфортное — шесть баллов. «Мальорка» вместе с «Райо Вальекано» входит в тройку худших по результативности (25 голов) во всей примере — меньше отличился лишь «Кадис» (21). Зато по пропущенным красно-черные — лучшие в нижней восьмерке (35).
«Реал» в нынешнем сезоне проигрывал только одному клубу и только на одном стадионе — «Атлетико» на «Метрополитано». В чемпионате Испании это случилось 24 сентября (1:3), в Кубке — 18 января (2:4 доп. время). Серия без поражений во всех соревнованиях насчитывает 14 матчей, в примере — 24.
Мадридцы обладают не только надежнейшей обороной лиги (20), но и самой забивной атакой (66). За восемь туров до финиша сливочные оторвались от занимающей второе место «Барселоны» на восемь пунктов. Класико — в следующие выходные, поэтому терять очки на Балеарах нежелательно. Правда, испанские медиа предрекают, что Карло Анчелотти проведет ротацию и предоставит отдых всем, кто вышел в основе во встрече против «Сити», кроме Андрея Лунина и Орельена Тчуамени.
Особое внимание будет приковано к Эдеру Милитао: из-за разрыва крестообразных связок колена он пропустил больше семи месяцев. В предыдущем туре состоялось символическое возвращение бразильца на поле — вышел на замену ровно на минуту. В план Анчелотти входило на сто процентов подготовить защитника к ответке на «Этихаде», поскольку в паре с Антонио Рюдигером итальянец видит именно Милитао: Начо лишился доверия тренера из-за частых ошибок, Тчуамени перебрал желтых карточек. Так что матч против «Мальорки» — важный тест готовности Эдера.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Мальорка» — «Реал»
В составе островитян потерь нет, у «Мадрида» недоступны Давид Алаба и Тибо Куртуа. Австриец порвал крестообразные связки колена еще в декабре и в нынешнем сезоне уже не сыграет. Бельгиец восстановился от аналогичного повреждения, приступил к занятиям в общей группе и должен был выйти в старте 31 марта во встрече с «Атлетиком». Но 19 марта порвал мениск на другом колене. Маловероятно, что вратарь появится на поле нынешней весной. Хоть он и анонсировал, что возобновит тренировки в конце апреля.
«Мальорка» — «Реал»: статистика личных встреч
Соперники играли три месяца назад — на «Сантьяго Бернабеу» в первом круге ла лиги. Хозяева были близки к тому, чтобы потерять очки, но все решил гол Антонио Рюдигера на 78-й минуте. В прошлом сезоне бланкос уступили на «Сон Моиш» (0:1), но в истории противостояния на их стороне значительный перевес: 43 победы против 16. Еще 12 встреч завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч «Мальорка» — «Реал»
На родном стадионе островитяне нанесли немало проблем «Барселоне» и «Жироне», но «Мадрид» — совершенно другая история. Бланкос не проигрывают в чемпионате с сентября и опасны даже в условиях ротации состава: у игроков, которые нечасто выходят на поле, полно мотивации заслужить доверие Анчелотти и таким образом переменить собственный статус. Обмен голами тоже маловероятен: красно-черные обладают одной из самых нерезультативных атак сезона, да и в семи последних встречах соперников это произошло всего дважды.
Рекомендуемая ставка: Х2 и «обе забьют — нет» за 2.04.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5