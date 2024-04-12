Матч с «Мальоркой» станет тестом для одного из защитников «Реала». Ему предстоит важная роль в ответке с «Сити»

Эдер Милитао пропустил больше семи месяцев из-за разрыва «крестов».

В 31-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» прибудет на Балеарские острова в гости к «Мальорке». Матч состоится 13 апреля на стадионе «Сон Моиш» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный судья — Хосе Мария Санчес Мартинес. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Мальорка» — «Реал» 13 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали мадридцев фаворитами: поставить на парней Карло Анчелотти можно с котировкой 1.72, это примерно 55% вероятности. Триумф «Мальорки» оценили в 5.20 (19%). Ничью — в 3.80 (26%).

В прошлом сезоне островитяне победили «Реал» на «Сон Моиш» (1:0). Верите, что хозяева не уступят и в этот раз? Опция 1Х ждет вас за 2.20.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.07, обратный вариант доступен за 1.75.

Рынок на обмен голами представлен за 1.97, «обе забьют — нет» дали за 1.87.

В первом круге сливочные выиграли с минимальным счетом (1:0). Эксперты считают повторение этого результата самым вероятным исходом поединка и предложили на него коэффициент 5.40.

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«Мальорка» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 13 апреля 2024 года

После результативного триллера в разборке с «Манчестер Сити» (3:3) у сливочных даже нет возможности перевести дух: между четвертьфиналами Лиги чемпионов втиснулся непростой выезд на Балеарские острова. В этом сезоне на «Сон Моиш» представителей топ-3 принимали недружелюбно: очки здесь потеряли и «Барселона» (2:2), и «Жирона» (0:1). А теперь команда Хавьера Агирре еще и разозлена обидным поражением в финале Кубка Испании от «Атлетика».

Красно-черные открыли счет на 21-й минуте и лидировали почти полчаса, пока не получили в ответ от Ойяна Сансета. Дело дошло до серии пенальти, в которой «Мальорка» уступила (2:4). Баски прервали засуху и завоевали первый Кубок Короля за 40 лет. Грустная серия островитян продолжается — 21 год без трофея. Последний взяли, когда за клуб еще выступал Самюэль Это'О: дубль камерунца, кстати, очень помог в финале-2003 с «Рекреативо» (3:0).

В ла лиге команда Хавьера Агирре активно борется за выживание, но расстояние от фатальной 18-й строчки пока комфортное — шесть баллов. «Мальорка» вместе с «Райо Вальекано» входит в тройку худших по результативности (25 голов) во всей примере — меньше отличился лишь «Кадис» (21). Зато по пропущенным красно-черные — лучшие в нижней восьмерке (35).

«Реал» в нынешнем сезоне проигрывал только одному клубу и только на одном стадионе — «Атлетико» на «Метрополитано». В чемпионате Испании это случилось 24 сентября (1:3), в Кубке — 18 января (2:4 доп. время). Серия без поражений во всех соревнованиях насчитывает 14 матчей, в примере — 24.

Мадридцы обладают не только надежнейшей обороной лиги (20), но и самой забивной атакой (66). За восемь туров до финиша сливочные оторвались от занимающей второе место «Барселоны» на восемь пунктов. Класико — в следующие выходные, поэтому терять очки на Балеарах нежелательно. Правда, испанские медиа предрекают, что Карло Анчелотти проведет ротацию и предоставит отдых всем, кто вышел в основе во встрече против «Сити», кроме Андрея Лунина и Орельена Тчуамени.

Особое внимание будет приковано к Эдеру Милитао: из-за разрыва крестообразных связок колена он пропустил больше семи месяцев. В предыдущем туре состоялось символическое возвращение бразильца на поле — вышел на замену ровно на минуту. В план Анчелотти входило на сто процентов подготовить защитника к ответке на «Этихаде», поскольку в паре с Антонио Рюдигером итальянец видит именно Милитао: Начо лишился доверия тренера из-за частых ошибок, Тчуамени перебрал желтых карточек. Так что матч против «Мальорки» — важный тест готовности Эдера.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Мальорка» — «Реал»

В составе островитян потерь нет, у «Мадрида» недоступны Давид Алаба и Тибо Куртуа. Австриец порвал крестообразные связки колена еще в декабре и в нынешнем сезоне уже не сыграет. Бельгиец восстановился от аналогичного повреждения, приступил к занятиям в общей группе и должен был выйти в старте 31 марта во встрече с «Атлетиком». Но 19 марта порвал мениск на другом колене. Маловероятно, что вратарь появится на поле нынешней весной. Хоть он и анонсировал, что возобновит тренировки в конце апреля.

«Мальорка» — «Реал»: статистика личных встреч

Соперники играли три месяца назад — на «Сантьяго Бернабеу» в первом круге ла лиги. Хозяева были близки к тому, чтобы потерять очки, но все решил гол Антонио Рюдигера на 78-й минуте. В прошлом сезоне бланкос уступили на «Сон Моиш» (0:1), но в истории противостояния на их стороне значительный перевес: 43 победы против 16. Еще 12 встреч завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Мальорка» — «Реал»

На родном стадионе островитяне нанесли немало проблем «Барселоне» и «Жироне», но «Мадрид» — совершенно другая история. Бланкос не проигрывают в чемпионате с сентября и опасны даже в условиях ротации состава: у игроков, которые нечасто выходят на поле, полно мотивации заслужить доверие Анчелотти и таким образом переменить собственный статус. Обмен голами тоже маловероятен: красно-черные обладают одной из самых нерезультативных атак сезона, да и в семи последних встречах соперников это произошло всего дважды.

Рекомендуемая ставка: Х2 и «обе забьют — нет» за 2.04.

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