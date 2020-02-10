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КХЛ. Новости
21:05
21:01
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18:02
17:45
17:43
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16:41
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11:58
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Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 59 37 22 81
4 Локомотив 61 36 25 80
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 59 31 28 70
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 60 20 40 45
11 Сочи 58 7 51 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 60 34 26 77
2 Сибирь 60 36 24 77
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Металлург 59 31 28 72
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 60 28 32 61
10 Барыс 62 26 36 59
11 Трактор 60 25 35 59
Результаты / календарь
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
7.02 15:30
Сибирь – Трактор
 - : -
7.02 17:00
Автомобилист – Витязь
 - : -
7.02 17:00
Металлург – СКА
 - : -
7.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 - : -
7.02 19:00
Локомотив – Амур
 - : -
7.02 19:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
7.02 19:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
7.02 19:00
Торпедо – Адмирал
 - : -
7.02 19:10
Динамо Мн – Спартак
 - : -
7.02 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
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