«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон»: команда Овечкина вряд ли сдержит Панарина и партнеров
24 апреля пройдет второй матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между командами Восточной конференции — «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.
Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.73, вероятность — приблизительно 56%. Выигрыш гостей идет за 4.50 (20%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья доступна за 4.00 (24%).
Триумф «синерубашечников» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.39, этот рынок на «Вашингтон» дан за 3.00.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(-1.5) — за 2.02, Ф2(+1.5) — за 1.78;
• Ф1(-2.5) — за 2.90, Ф2(+2.5) — за 1.41.
Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.99, ТМ 5.5 — за 1.81.
Вероятность овертайма оценена в 4.30, обратный вариант идет за 1.22.
Прогноз и ставка на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»
Первая встреча закончилась уверенной победой «синерубашечников» (4:1), которые решили исход поединка уже во втором периоде (3:1). В предстоящем матче шансы «Вашингтона» вновь выглядят сомнительными — «Нью-Йорк» абсолютно лучшая команда регулярного сезона (114 очков) и должна забирать домашние игры против оппонента, который проскочил в плей-офф в самый последний момент. К тому же в последних 10 домашних поединках против «Кэпиталз» «Рейнджерс» оформили семь побед.
Рекомендуемая ставка: победа «Нью-Йорка» за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2