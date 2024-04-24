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Международный фестиваль адаптивного футбола «FONBET Стальная воля» стартовал в Сочи

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Стальная воля.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 31 региона России, а также команды из Белоруссии и Казахстана.

Церемония открытия фестиваля по футболу для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «FONBET Стальная воля» состоялась 24 апреля на федеральной территории «Сириус». В день открытия прошел шоу-матч по футболу на электроколясках, в котором сыграли кандидаты в сборную России по этой дисциплине.

По окончании матча призы футболистам вручил генеральный директор БК FONBET Сергей Анохин.

— Я рад, что фестиваль «Стальная воля» в Сочи постоянно развивается. В этом году у нас много новых участников, новые команды, новые регионы и даже новые страны, и в то же время я вижу много знакомых лиц — значит, адаптивный футбол объединяет все больше людей, а это как раз то, к чему мы в РФС стремимся. Я благодарен всем, кто организовывает и поддерживает «Стальную волю». Интерес к фестивалю и турниру в целом растет, и это наш общий успех. Желаю, чтобы фестиваль подарил множество позитивных эмоций, ярких моментов и незабываемых впечатлений всем участникам, — заявил руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

«Стальная воля» — первый в мире турнир, объединивший футболистов такого количества категорий инвалидности. Соревнование не просто популяризирует футбол среди людей с ОВЗ, но представляет собой важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество. Турниры «Стальная воля» проводятся третий год подряд, в 2023 году их участниками стали 2,4 тысячи человек.

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«Локомотив» — «Металлург»: где смотреть матч Кубка Гагарина 24 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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