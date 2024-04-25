«Ливерпуль» обязан громить «Вест Хэм», чтобы окончательно не выпасть из гонки за титул. Хорошо, что «молотки» — удобный клиент
27 апреля в 35-м туре английской премьер-лиги «Вест Хэм» сыграет с «Ливерпулем». Команды сойдутся на стадионе «Лондон» в 14.30 по московскому времени. Английский футбол в России не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 27 апреля 2024 года
Эксперты компании Winline назвали фаворитом скаузеров. На успех парней Юргена Клоппа представлен коэффициент 1.51, что соответствует 64% вероятности. Ничья доступна за 5.00 (19%), а триумф «молотков» — за 5.40 (17%).
«Ливерпуль» победил «Вест Хэм» в пяти матчах подряд. Верите, что в этот раз команда Дэвида Мойеса не уступит? Взять опцию 1Х можно за 2.60.
Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.99, ТМ 3.5 — за 1.81.
Обмен голами оценен в 1.47, опция «обе забьют — нет» идет за 2.55.
Специалисты из Winline считают, что самый вероятный счет — 2:1 в пользу красных. На этот результат дана котировка 7.60.
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«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 35-го тура АПЛ 27 апреля 2024 года
Красные проводят нервную концовку последнего сезона при Юргене Клоппе. В последних шести матчах во всех турнирах они забрали всего две победы и трижды проиграли. В прошлом туре скаузеры уступили в ливерпульском дерби «Эвертону» (0:2). А до этого дважды провалились дома — с «Аталантой» в Лиге Европы (0:3) и «Кристал Пэлас» в АПЛ (0:1). Против «МЮ» они вытянули лишь ничью (2:2). На этом отрезке «Ливерпуль» взял верх только над той же «Аталантой» в ответной игре (1:0) и «Фулхэмом» (3:1).
В АПЛ мерсисайдцы пока идут вторыми и на три пункта отпустили лидирующий «Арсенал». Но им в спины дышит «Манчестер Сити»: «горожане» отстали от «Ливерпуля» лишь на один балл, от «канониров» — на четыре. У команды Пепа Гвардиолы две игры в запасе, так что по потерянным она везет лондонцам два очка, красным — пять. Многие эксперты, в том числе легенда ливерпульцев Джейми Каррагер, признают: чемпионская гонка для скаузеров фактически окончена.
Кубок Англии мерсисайдцы покинули после поражения от «МЮ» в четвертьфинале (3:4). Также парни Клоппа вылетели из Лиги Европы — это единственный крупный трофей, который немец так и не выиграл за девять лет в английском клубе. Но совсем без наград в последний сезон Юргена ливерпульцы не остались и забрали Кубок лиги.
Лучший бомбардир команды — Мохамед Салах. Египтянин набрал 24+13 во всех турнирах. У Дарвина Нуньеса 18+13. Диогу Жота (15+4) и Коди Гакпо (14+5) делят третью строчку по гол+пас.
«Вест Хэм» не знает побед в четырех матчах подряд во всех турнирах. Три из них закончились поражениями с общим счетом 2:9. А за 11 недавних встреч команда Дэвида Мойеса выиграла всего дважды.
Лондонцы занимают восьмую строчку в чемпионате Англии и не попадут в еврокубки в следующем сезоне. В первой десятке они пропустили больше всех (63), а забил меньше «молотков» (54) только «Манчестер Юнайтед» (47).
Из Лиги Европы «Вест Хэм» на прошлой неделе выбил «Байер» (0:2, 1:1). Кубок лиги покинули в декабре благодаря «Ливерпулю» (1:5). А из Кубка Англии вылетели в январе от «Бристоля» (1:1, 0:1).
Лучший снайпер команды Мойеса Джеррод Боуэн оформил 19+9 за 41 матч. Мохаммед Кудус идет на второй строчке (13+4). Столько же баллов по гол+пас набрал Джеймс Уорд-Проуз (6+11).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Вест Хэм» — «Ливерпуль»
У лондонцев потерь нет. А в лазарете «Ливерпуля» несколько пациентов — из-за повреждений не сыграют Жоэль Матип, Тиаго Алькантара, Бен Доук и Конор Брэдли.
«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч
За последние 10 встреч «Ливерпуль» не выиграл у «Вест Хэма» всего один раз — в ноябре 2021-го победили «молотки» (3:2). На этом отрезке команды только три раза забили меньше двух мячей. За 123 матча в премьер-лиге скаузеры брали верх 70 раз, лондонцы — 24. Еще 29 встреч завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль»
Команду Юргена Клоппа сильно штормит от давления на финише борьбы за титул. Но «Вест Хэм» — идеальный клиент для скаузеров. Парни Дэвида Мойеса охотно пропускают — например, пять мячей от «Кристал Пэлас» в прошлом туре. «Молотки» в этом сезоне регулярно проваливаются в матчах с лидерами: они проиграли 0:6 «Арсеналу», 0:3 — «МЮ» и 1:5 — тому же «Ливерпулю».
При этом красные победили лондонцев в девяти из 10 прошлых встреч. А семь из них пробили «верх» по голам. Учитывая огромные ставки для скаузеров и нулевую турнирную мотивацию для их соперника, можно сыграть на победу «Ливерпуля» и несколько забитых мячей.
Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 1.95.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
9
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3