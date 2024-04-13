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«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 13 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 13 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ПФК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА.

13 апреля «Локомотив» сыграет с ЦСКА в 24-м туре РПЛ. Поединок на «РЖД Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на matchtv.ru, канале «Матч ТВ» и сайте компании Winline стартует в 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

Эксперты компании Winline скорее ждут успеха армейцев. На команду Владимира Федотова предложили коэффициент 2.50, что соответствует 39% вероятности исхода. Выигрыш парней Михаила Галактионова доступен за чуть большие 2.85 (34%). Ничья оценена в 3.55 (27%).

Железнодорожники не уступили в 15 из 16 последних матчей на «РЖД Арене». На повторение популярного результата (1Х) можно сыграть за 1.58.

Победа ЦСКА с форой (0) идет за 1.80. Идентичная фора на хозяев — за 2.02.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.83, ТМ 2.5 — в идентичные 1.99.

Александр Соболев. Отсутствие Лещука в воротах «Сочи» — проблема для «Спартака». В четырех матчах на «Фиште» у красно-белых всего один гол

В четырех из шести матчей в 2024-м игроки «Локо» забили меньше двух мячей. ИТМ 1.5 на хозяев доступен по 1.57. Тот же вариант на армейцев дали в линии за 1.65.

Обмен результативными ударами представлен за 1.63, противоположный рынок — за 2.28.

Самый вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 5.80.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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«Краснодар» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 13 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
16
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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