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Сегодня, 14:15

«Зенит» — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 21 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Оренбург» 21 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Иван Сергеев («Зенит»).
Фото Global Look Press

21 апреля в 25-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Оренбург». Начало поединка на арене «Газпром Арене» — в 16.15 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru, сайте компании Winline, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 16.10 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят три очка парням Сергея Семака. На победу хозяев представлен коэффициент 1.34, что примерно соответствует 73% вероятности. Ничья доступна за 5.20 (18%), выигрыш гостей — за 9.60 (9%).

«Оренбург» не уступил «Зениту» в двух встречах подряд. Верите, что команда Давида Деограсии снова избежит поражения? Тогда возьмите Х2 за 3.37.

Фора (-1.5) на успех питерцев предложена за 1.96. Фора (+1.5) для «горожан» — за 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.04. Опция «обе забьют» идет за 2.14, обратный рынок получил котировку 1.69.

Александр Максименко (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» проведет второй матч после увольнения Абаскаля. Это шанс для Карпина получить место в клубе

Первый гол в исполнении хозяев дан за 1.53, результативный дебют гостей — за 4.80.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 2:0. На этот исход выставили коэффициент 5.20.

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ФК Зенит
ФК Оренбург
0
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«Пари НН» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 21 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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