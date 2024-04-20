«Спартак» проведет второй матч после увольнения Абаскаля. Это шанс для Карпина получить место в клубе
В 25-м туре РПЛ встретятся соседи по середине турнирной таблицы — «Ростов» и «Спартак», занимающие седьмое и восьмое места соответственно. Игра пройдет 21 апреля на «Ростов Арене», стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Спартак» 21 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.35, что составляет приблизительно 41% вероятности. Выигрыш красно-белых предложен за 2.95 (33%), котировка на ничью — 3.60 (26%).
Рынок на непоражение москвичей в предстоящем поединке доступен за 1.62.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство подопечных Валерия Карпина:
• 1:1 — за 5.80;
• 1:0 — за 7.80;
• 2:1 — за 8.20.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.96.
Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.65, опция «обе забьют — нет» дана за 2.19.
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«Ростов» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 21 апреля 2024 года
Хозяева отлично проводят весеннюю часть сезона: победили в четырех из пяти игр чемпионата, а их общая беспроигрышная серия в РПЛ насчитывает уже шесть матчей. Ростовчане неплохо действуют в атаке — в четырех из пяти предыдущих туров оформили минимум два результативных удара, а всего за это время настреляли 11 голов. Также на этом промежутке подопечные Валерия Карпина разбили соперников из топ-3 — «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1).
У «Ростова» остаются сложности с тем, чтобы сдержать нападение соперника. За 23 игры чемпионата команда пропустила 33 раза — больше в лиге набралось только у четырех клубов. На ноль ростовчане закончили лишь в семи турах РПЛ. Несмотря на это, желто-синие поднимаются в турнирной таблице и находятся всего в четырех баллах от третьей строчки. Качественная работа Карпина снова привлекла «Спартак», который находится в поиске нового главного тренера. Валерий Георгиевич — один из претендентов на место испанца.
Красно-белые расстались с Гильермо Абаскалем после поражения от «Сочи» (0:1) с последнего места чемпионата. Неудача с аутсайдером — уже обыденность для москвичей, которые оформили всего три победы в предыдущих 11 матчах во всех турнирах. За это же время они потерпели пять поражений. Без главного тренера «Спартак» провел игру Кубка России с «Зенитом» (0:0), но ничья здесь — заслуга вратаря Александра Максименко и недостаточной мотивированности петербуржцев.
У москвичей серьезные проблемы с голами: в весенней части сезона не смогли отличиться в пяти из восьми игр во всех турнирах, забив в остальных встречах шесть мячей. При этом «Спартак» оформил один из самых громких зимних трансферов в чемпионате — приобрел нападающего «Твенте» Манфреда Угальде. Костариканец уже отметился точным ударом в матче Кубка с «Зенитом» (1:2).
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Спартак»
Хозяева проводят результативную весну: в четырех из пяти игр чемпионата отметились минимум двумя голами, а всего за этот промежуток оформили 11 мячей (2,2 в среднем за 90 минут). При этом ростовчане дважды вскрыли «Краснодар» и «Крылья Советов», а ворота «Динамо» поразили четырежды — эти команды находятся в турнирной таблице выше «Спартака». К тому же ростовчане отлично выступают дома: заработали 25 очков в 12 матчах (больше только у «быков») и отличились 23 раза — в среднем 1,92 за встречу.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.16.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
5
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
6
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
14
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
15
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2