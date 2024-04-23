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«Арсенал» — «Челси»: соперники забили четыре мяча на двоих в двух дерби подряд

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Челси» 23 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Леандро Троссард и Марк Кукурелья («Челси» — «Арсенал»).
Фото Getty Images

23 апреля на стадионе «Эмирейтс» пройдет лондонское дерби — «Арсенал» примет «Челси» в отложенной игре 29-го тура АПЛ. Стартовый свисток судьи Саймона Хупера прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
23 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Челси

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе «Арсенала»: на парней Микеля Артеты предложили котировку 1.52 (35%), это около 64% вероятности. Успех «Челси» оценили в 6.00 (16%), ничью — в 4.90 (20%).

Специалисты ждут результативного поединка: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.52.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.63, обратный вариант доступен за 2.29.

Триумф «канониров» с форой (-1) идет за 1.75. Рынок Ф2 (+1) — за 2.05.

Наиболее вероятный точный счет дерби, по мнению экспертов, — 2:1 в пользу хозяев «Эмирейтс». На этот итог представили коэффициент 7.40.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Челси»

В предыдущем домашнем поединке «канониры» уступили «Астон Вилле» (0:2) и слегка подрезали свои шансы на титул. Не факт, что избежать очковых потерь удастся и на этот раз: в девяти прошлых играх синие уступили только «Манчестер Сити» (0:1). Да и случилось это всего три дня назад — в полуфинале Кубка Англии. Команда Маурисио Почеттино уже ни за что не борется, но на дерби настроится как полагается. И все же «Арсенал» участвует в чемпионской гонке и не допустит второго подряд поражения на своем поле. Высокая результативность матча не вызывает сомнений — в двух последних разборках соперники оформили четыре мяча на двоих. В первом круге устроили перестрелку, в которой не оказалось победителя (2:2). А прошлогодний визит на «Эмирейтс» обернулся для «Челси» проигрышем (1:3). Кстати, до столкновения с «горожанами» Коул Палмер и партнеры пробили «верх» по голам в восьми встречах кряду.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 3.5 за 2.55.

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Футбол
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Константин Тюкавин

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Квинси Промес

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ЦСКА

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