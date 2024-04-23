«Арсенал» — «Челси»: соперники забили четыре мяча на двоих в двух дерби подряд
23 апреля на стадионе «Эмирейтс» пройдет лондонское дерби — «Арсенал» примет «Челси» в отложенной игре 29-го тура АПЛ. Стартовый свисток судьи Саймона Хупера прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе «Арсенала»: на парней Микеля Артеты предложили котировку 1.52 (35%), это около 64% вероятности. Успех «Челси» оценили в 6.00 (16%), ничью — в 4.90 (20%).
Специалисты ждут результативного поединка: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.52.
Обмен меткими выстрелами дали за 1.63, обратный вариант доступен за 2.29.
Триумф «канониров» с форой (-1) идет за 1.75. Рынок Ф2 (+1) — за 2.05.
Наиболее вероятный точный счет дерби, по мнению экспертов, — 2:1 в пользу хозяев «Эмирейтс». На этот итог представили коэффициент 7.40.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Челси»
В предыдущем домашнем поединке «канониры» уступили «Астон Вилле» (0:2) и слегка подрезали свои шансы на титул. Не факт, что избежать очковых потерь удастся и на этот раз: в девяти прошлых играх синие уступили только «Манчестер Сити» (0:1). Да и случилось это всего три дня назад — в полуфинале Кубка Англии. Команда Маурисио Почеттино уже ни за что не борется, но на дерби настроится как полагается. И все же «Арсенал» участвует в чемпионской гонке и не допустит второго подряд поражения на своем поле. Высокая результативность матча не вызывает сомнений — в двух последних разборках соперники оформили четыре мяча на двоих. В первом круге устроили перестрелку, в которой не оказалось победителя (2:2). А прошлогодний визит на «Эмирейтс» обернулся для «Челси» проигрышем (1:3). Кстати, до столкновения с «горожанами» Коул Палмер и партнеры пробили «верх» по голам в восьми встречах кряду.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 3.5 за 2.55.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2