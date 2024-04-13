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Сегодня, 13:15

«Краснодар» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 13 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 13 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Иван Сергеев («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

13 апреля в 24-м туре чемпионата России «Краснодар» примет «Зенит». Начало поединка на арене «Краснодар» — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на matchtv.ru, сайте компании Winline, а также на телеканале «Матч ТВ» с 16.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 17:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят три очка парням Сергея Семака. На победу гостей представлен коэффициент 2.34, что примерно соответствует 41% вероятности. Ничья в основное время доступна за 3.60 (26%), выигрыш хозяев — за 3.00 (33%).

Сине-бело-голубые не уступили «быкам» в 11 встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне команды Мурада Мусаева? Тогда возьмите 1Х за 1.64.

Фора (0) на успех питерцев предложена за 1.63. Та же опция для «Краснодара» доступна по 2.13.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.90, ТМ 2.5 — в те же 1.90. Вариант «обе забьют» идет за 1.69, обратный рынок получил котировку 2.16.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Антон Миранчук (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локо» удержал Галактионова — и команда прервала провальную серию. Дальше — ЦСКА, который после зимней паузы еще не проигрывал

Первый гол в исполнении хозяев дан за 2.25, результативный дебют гостей — за 1.87.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На этот исход предложен коэффициент 5.80.

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ФК Краснодар
0
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«Зенит» — абсолютный фаворит РПЛ перед 24-м туром, на чемпионство «Спартака» коэффициент — 100
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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