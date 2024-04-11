«Локо» удержал Галактионова — и команда прервала провальную серию. Дальше — ЦСКА, который после зимней паузы еще не проигрывал
13 апреля на «РЖД Арене» состоится московское дерби — «Локомотив» примет ЦСКА в 24-м туре чемпионата России. Начало поединка — в 19.30 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 19.00 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.20 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 13 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ не выявили очевидного фаворита. Победу ЦСКА можно взять с коэффициентом 2.50, вероятность — примерно 60%. Триумф «Локомотива» доступен за 2.80 (16%), ничья — за 3.40 (24%).
Армейцы выиграли на «РЖД Арене» в двух сезонах подряд (2:1 и 1:0). Верите, что красно-зеленые сломают тренд и не уступят? Опция 1Х идет за 1.53.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.95. Обмен голами предложили за 1.67, обратный вариант — за те же 2.20.
Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 7.00.
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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 13 апреля 2024 года
После зимней паузы у железнодорожников была настоящая беда с результатами — месяц без побед. В чемпионате России уступили «Динамо» (1:2), а еще поделили очки как с борющимся за выживание «Сочи» (2:2), так и с участвующим в гонке за титул «Краснодаром» (1:1). В Кубке дела тоже не задались: из Пути РПЛ красно-зеленых вышвырнула «Балтика» (1:1, пен 6:7), из Пути Регионов — «Урал» (0:1).
После фиаско в Екатеринбурге Михаил Галактионов заявил, что инициирует встречу с руководством клуба, — получился недвусмысленный намек на отставку. «Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что?то идет не так. Мы не на то рассчитывали. Задачу мы не решили, и это — ответственность тренера», — сказал специалист.
Однако боссы «Локо» поддержали 39-летнего коуча: они довольны тем, как при Галактионове улучшается качество игры, развивается молодежь и продолжает формироваться новый костяк команды, сообщил Sport24. Руководство заверило, что ценит работу тренерского штаба и нацелило коллектив на продолжении борьбы за призовые места в РПЛ. В таблице клуб идет пятым с отставанием в два балла от замыкающего топ-3 «Динамо». При этом, согласно информации «Чемпионата», если в трех ближайших матчах железнодорожников постигнут неудачи, изменения все же возможны.
Первым испытанием красно-зеленых стал выезд к «Ахмату», который накануне поменял тренера — вместо Мирослава Ромащенко грозненцев возглавил Магомед Адиев, который творил чудеса в квалификации Евро-2024 со сборной Казахстана. У москвичей не было сразу двух лидеров атаки — Максима Глушенкова (дисквалификация) и Наира Тикнизяна (травма). И все же «Локо» победил впервые с момента возобновления сезона (2:0). Зарешал Антон Миранчук — гол с пенальти плюс ассист на Сергея Пиняева.
Следующий вызов для железнодорожников — домашнее дерби с ЦСКА, который нынешней весной еще не проигрывал. У армейцев лишь две ничьи в шести поединках — с «Оренбургом» (1:1) и «Сочи» (2:2). Помимо этого парни Владимира Федотова прихлопнули «Крылья Советов» (2:0) с «Факелом» (4:1), в 1/4 финала Кубка России прошли «Ростов» (2:0), а в первом полуфинале обыграли обидчика «Локо» — «Балтику» (1:0).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — ЦСКА
Из-за различных повреждений Михаил Галактионов не может рассчитывать на Гильерме, Жерзино Ньямси и Артема Дзюбу.
У красно-синих тоже три потери: Максим Мухин и Матвей Лукин в лазарете, Виллиан пропустит дерби из-за перебора желтых карточек.
«Локомотив» — ЦСКА: статистика личных встреч
Красно-зеленые не обыгрывали армейцев с июля 2021-го (2:1 на «ВЭБ Арене»). В первом круге парни Владимира Федотова разгромили железнодорожников (4:1). На «РЖД Арене» красно-синие в последнее время тоже чувствовали себя уверенно и увезли две победы подряд (2:1 и 1:0). Если же учитывать всю историю противостояния в официальных матчах, то перевес также на стороне ЦСКА: 67 триумфов против 48. Еще 33 поединка завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА
Железнодорожники встряхнулись после новости о возможной отставке Галактионова и даже прервали безвыигрышную серию в непростом выезде в Грозный. Но к дерби все равно подходят в статусе андердога: в шести весенних матчах парни Владимира Федотова добыли четыре победы и две ничьи. В четырех поединках оформили два гола и больше. Поражений от красно-зеленых армейцы не знают почти три года, в первом круге разгромили «Локо» (4:1), да и на «РЖД Арене» были сильнее дважды подряд. В предстоящие выходные красно-синие снова могут возобновить разговоры о смене тренера в Черкизове.
Рекомендуемая ставка: Ф2 (0) за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5