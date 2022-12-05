РПЛ, таблица переходов: кто уйдет и кто приедет зимой
Зимнее трансферное окно в чемпионате России.
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|
Зенит
Санкт-Петербург
Главный тренер
Сергей Семак
|
Пришли
-
Возможные переходы
в. Васютин («Юргорден», окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
з. Алип («Кайрат», окончание аренды)
|
Спартак
Москва
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
|
Пришли
-
Возможные переходы
з. Х. Энрике («Куяба»)
Ушли
-
Возможные переходы
з. Мевля (расторжение контракта)
|
Ростов
Ростов-на-Дону
Главный тренер
Валерий Карпин
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
з. Сильянов («Локомотив», досрочное окончание аренды)
|
Динамо
Москва
Главный тренер
Славиша Йоканович
|
Пришли
з. Майсторович («Войводина»)
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
п. Захарян («Челси»)
|
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Владимир Федотов
|
Ахмат
Грозный
Главный тренер
Сергей Ташуев
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
-
|
Оренбург
Оренбург
Главный тренер
Марцел Личка
|
Пришли
-
Возможные переходы
н. Ст. Оганесян («Спартак», выкуп)
Ушли
-
Возможные переходы
-
|
Краснодар
Краснодар
Главный тренер
Александр Сторожук
|
Сочи
Сочи
Главный тренер
Курбан Бердыев
|
Пришли
гл. тр. Бердыев
Возможные переходы
-
Ушли
гл. тр. В. Гаранин
Возможные переходы
-
|
Урал
Екатеринбург
Главный тренер
Виктор Гончаренко
|
Пришли
-
Возможные переходы
н. Ал. Каштанов («Родина», выкуп)
Ушли
-
Возможные переходы
п. Р. Гаджимурадов («Торпедо», аренда)
|
Крылья Советов
Самара
Главный тренер
Игорь Осинькин
|
Пришли
-
Возможные переходы
н. Арт. Шуманский (БАТЭ)
Ушли
-
Возможные переходы
-
|
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главный тренер
?
|
Пришли
-
Возможные переходы
гл. тр. С. Овчинников
Ушли
-
Возможные переходы
-
|
Факел
Воронеж
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
|
Пришли
н. Е. Марков (свободный агент)
Возможные переходы
-
Ушли
з. Ев. Шляков (расторжение контракта)
Возможные переходы
-
|
Локомотив
Москва
Главный тренер
Михаил Галактионов
|
Пришли
дир. по разв. мол. футбола Б. Ротенберг
Возможные переходы
з. Сильянов («Ростов», досрочное окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
н. Педриньо («Сан-Паулу», аренда с правом выкупа)
|
Химки
Химки
Главный тренер
Спартак Гогниев
|
Пришли
-
Возможные переходы
з. З. Волков (БАТЭ, выкуп)
Ушли
-
Возможные переходы
з. Арт. Юран (расторжение контракта)
|
Торпедо
Москва
Главный тренер
Андрей Талалаев
|
Пришли
-
Возможные переходы
п. Р. Гаджимурадов («Урал», аренда)
Ушли
-
Возможные переходы
-
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2