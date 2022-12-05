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Сегодня, 12:10

РПЛ, таблица переходов: кто уйдет и кто приедет зимой

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РПЛ-2022/2023: Курбан Бердыев, Арсен Захарян.
Фото «СЭ»

Зимнее трансферное окно в чемпионате России.

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Зенит
Санкт-Петербург
Главный тренер
Сергей Семак
Пришли

-

Возможные переходы

в. Васютин («Юргорден», окончание аренды)
н. Э. Копетти («Расинг»)

Ушли

-

Возможные переходы

з. Алип («Кайрат», окончание аренды)
п. Клаудиньо («Фламенго»)
н. Юри Алберто («Коринтианс», выкуп)
Спартак
Москва
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Пришли

-

Возможные переходы

з. Х. Энрике («Куяба»)

Ушли

-

Возможные переходы

з. Мевля (расторжение контракта)
н. Ст. Оганесян («Оренбург», выкуп)
н. Николсон
Ростов
Ростов-на-Дону
Главный тренер
Валерий Карпин
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

з. Сильянов («Локомотив», досрочное окончание аренды)
Динамо
Москва
Главный тренер
Славиша Йоканович
Пришли

з. Майсторович («Войводина»)

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

п. Захарян («Челси»)
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Владимир Федотов
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

н. Чалов («Венеция)
н. А. Гайч («Индепендьенте»)
Ахмат
Грозный
Главный тренер
Сергей Ташуев
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

-
Оренбург
Оренбург
Главный тренер
Марцел Личка
Пришли

-

Возможные переходы

н. Ст. Оганесян («Спартак», выкуп)

Ушли

-

Возможные переходы

-
Краснодар
Краснодар
Главный тренер
Александр Сторожук
Пришли

-

Возможные переходы

з. Х. Алонсо («Атлетико Минейро», окончание аренды)
н. Ал. Велис («Росарио Сентраль»)
н. Борре («Айнтрахт»)

Ушли

-

Возможные переходы

н. Вандерсон («Интернасьональ», выкуп)
Сочи
Сочи
Главный тренер
Курбан Бердыев
Пришли

гл. тр. Бердыев

Возможные переходы

-

Ушли

гл. тр. В. Гаранин

Возможные переходы

-
Урал
Екатеринбург
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Пришли

-

Возможные переходы

н. Ал. Каштанов («Родина», выкуп)

Ушли

-

Возможные переходы

п. Р. Гаджимурадов («Торпедо», аренда)
п. Урунов (свободный агент)
Крылья Советов
Самара
Главный тренер
Игорь Осинькин
Пришли

-

Возможные переходы

н. Арт. Шуманский (БАТЭ)

Ушли

-

Возможные переходы

-
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главный тренер
?
Пришли

-

Возможные переходы

гл. тр. С. Овчинников
гл. тр. Ол. Василенко

Ушли

-

Возможные переходы

-
Факел
Воронеж
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Пришли

н. Е. Марков (свободный агент)

Возможные переходы

-

Ушли

з. Ев. Шляков (расторжение контракта)
п. Ол. Дмитриев (расторжение контракта)

Возможные переходы

-
Локомотив
Москва
Главный тренер
Михаил Галактионов
Пришли

дир. по разв. мол. футбола Б. Ротенберг
сп. дир. Д. Ульянов

Возможные переходы

з. Сильянов («Ростов», досрочное окончание аренды)

Ушли

-

Возможные переходы

н. Педриньо («Сан-Паулу», аренда с правом выкупа)
Химки
Химки
Главный тренер
Спартак Гогниев
Пришли

-

Возможные переходы

з. З. Волков (БАТЭ, выкуп)

Ушли

-

Возможные переходы

з. Арт. Юран (расторжение контракта)
з. Тихий (расторжение контракта)
з. Данилкин (расторжение контракта)
з. Идову (расторжение контракта)
п. Ломовицкий («Рубин», окончание аренды)
п. Гулиев («Нефтчи»)
п. Ил. Камышев (расторжение контракта)
п. Кухарчук (расторжение контракта)
п. Глушаков (расторжение контракта)
п. Ал. Филин (расторжение контракта)
н. Ал. Долгов (расторжение контракта)
Торпедо
Москва
Главный тренер
Андрей Талалаев
Пришли

-

Возможные переходы

п. Р. Гаджимурадов («Урал», аренда)
н. Дзюба (свободный агент)

Ушли

-

Возможные переходы

-
Футбол
РПЛ
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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11 тур
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18 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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